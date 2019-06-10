Как сложилась судьба убийцы Пушкина

Жорж Шарль Дантес (д'Антес) родился в 1812 году у эльзасского помещика и прибыл в Россию в 1834 году с ложной легендой о том, что якобы пострадал во Франции из-за участия в роялистском восстании. Он сдал экзамены и был зачислен в кавалергадский полк. Вскоре с ним познакомился голландский дипломат Геккерн, который был его старше на 20 лет. Барон Геккерн, никогда не бывший женатым, выразил желание усыновить юношу и в процессе переписки с его родным отцом, а также королем Нидерландов, получил на это разрешение. Современники подозревали наличие гомосексуальной связи между Геккерном и Дантесом.

Именно Геккерн ввел "сына" в светского общество Санкт-Петербурга, ему были адресованы преддуэльные письма Пушкина.

После дуэли, кончившейся смертью Пушкина, Дантеса лишили всех чинов и выслали на родину. К тому времени он был женат на Екатерине Гончаровой , сестре жены Пушкина. Она родила в браке с ним четверых детей и умерла после родов в 1843 году в городе Сульсе-о-Рен, где Дантесы жили в родовом доме после изгнания из России. Этот дом сохранился, сегодня там расположен отель — Шато д'Антес.

Судьба была благосклонна к Дантесу. В родном Эльзасе в 1843 году он был избран членом Генерального совета департамента Верхний Рейн, а позже стал председателем Генерального совета и мэром родного города. В апреле 1848 года, после свержения короля Франции Луи-Филиппа, Дантеса избрали депутатом по округу Верхний Рейн-Кольмар. Он был близким другом императора Наполеона III, который несколько раз останавливался в доме барона. Все современники, и русские, и иностранные, отмечают, что Дантес умел с первого взгляда нравиться людям. Это умение, безусловно, помогло его политической карьере.

После смерти жены Дантес в брак больше не вступал. Он скончался в 1895 году в возрасте 83 лет, дожив до эпохи кинематографа и первых полетов.

"Дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой, что, не будь этого несчастного поединка, его ждало незавидное будущее командира полка где-нибудь в русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами", — вспоминал его внук Луи Метман.