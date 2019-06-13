От чего мусульман защищает молитвенный коврик

Для совершения намаза мусульмане в обязательном порядке используют ковры. Ими всегда застелены полы мечетей. Такие же коврики, только гораздо меньшего размера, являются и индивидуальной вещью каждого представителя этого религиозного течения. Почему же ковры так необходимы мусульманам?

Какой он: молитвенный коврик?

Молитвенные коврики, предназначенные для индивидуального пользования, бывают абсолютно разных размеров и расцветок. Однако основные тенденции для такого рода изделий все же можно проследить. Как правило, на коврике выткана арка с 2 колоннами или михраб. Острие этой арки при молитве должно быть направлено в сторону Мекки.

Стандартный молитвенный коврик имеет не больше 60 см в ширину и не больше 1,5 м в длину. Подобный размер коврика не случаен: покрытие именно такой величины позволяет совершать поклоны, не выходя за его пределы.

Молиться можно везде

Согласно исламскому учению, когда-то все мусульмане молились исключительно в храмах. Однако Всевышний сделал так, что теперь любое место на планете может являться местом для совершения намаза. «Вся земля была сделана для меня местом молитвы и средством очищения, и любой человек из моей общины может молиться там, где его застанет молитва» — так сказал посланник Аллаха (аль-Бухари, 328; Муслим, 521). Именно потому, что мусульманин вправе молиться там, где его застанет время, отведенное для намаза, и появились индивидуальные коврики.

Причина — наджас

Зачем же нужны такие коврики? Дело в том, что мусульмане уделяют огромное внимание гигиене. Правила и нормы по соблюдению чистоты даже присутствуют в религиозных текстах. Для всевозможных нечистот в исламе существует специальный термин — наджас. К наджасу не следует прикасаться без крайней на то необходимости. Моча, кал, сперма, рвота, кровь, менструальные выделения, гной и даже собачья слюна — все это наджас.

Наджас можно смыть только с помощью проточной воды. Понятно, что в походных условиях сделать это будет крайне проблематично. Да и место, которое кажется чистым на первый взгляд, может и не быть таковым. Для того, чтобы случайно не соприкоснуться с наджасом, мусульмане и стелют молитвенный коврик.