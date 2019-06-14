Додик, тубзик и другие забытые слова советского детства

В советские времена в школах и детских садах существовал собственный "детский" сленг, в чем-то различавшийся в разных регионах, а в чем-то бывший общим. Например, туалет большинство школьников Советского союза упорно называло "тубзиком". Были и другие специальные "детские" слова. Иностранный шпион или высокотехнологичный робот, который попробовал бы внедриться в среду школьников под видом одного из них, должен был бы разучить эти слова.

Ребзя

Обычное обращение к сверстникам. Сокращенное от "ребята", но "ребята" никто не говорил.

Тырить

Незаконно и незаметно взять чужое. Тырили обычно красивые ручки и ластики.

Додик

Додики появлялись в старшем школьном возрасте и в институте. По воспоминаниям современников, "додиками" были инфантильного поведения и внешности молодые люди, странненькие и нескладные, часто с высоким голосом и всегда плохо социализированные. На компанию таких обычно приходилось один, максимум два, над ними часто посмеивались за глаза.

Сменка

Сменная обувь, обычно в темно-синем унылом мешочке. Часто забывалась на автобусных остановках.

Физра

Урок физкультуры

Литра

Урок литературы

Шпора

Шпаргалка, появлялись в старших классах школы и сопровождали юного советского человека до окончания института.

Пара

Двойка. Оценка "неудовлетворительно" за ответ на уроки или письменную работу. В институтах "парами" называли лекции и семинары, потому что они продолжались 2 стандартных академических часа.

Банан

Еще одно название двойки как оценки. Если получать одни бананы, можно было остаться в классе на второй год.

Зыко, зыкински

Очень хорошо, великолепно.

ФирмА

Произведенная за границами СССР одежда и другие предметы быта, часто с "лейблами" — этикетками с названиями производителя.

По кочану

Классический ответ на вопрос ровесника "почему?". Родителям и учителям так могли ответить только отпетые хулиганы.

Адзынь

Отстань.

"Мишка, Мишкааааа! Дай мне тоже посмотреть, что это у тебя? — Адзынь. "

Отпад

Обычно бывал полным. Нечто потрясающего качества, великолепный наряд, например.