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За что Толстой не любил женщин 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Лев Толстой — великий русский писатель, один из трех самых известных русских писателей в мире наряду с Достоевским и Чеховым. В школах на уроках литературы изучают его романы и судьбу. Он знаменит борьбой с русской православной церковью и фактически образованием собственной секты "толстовцев", тем, что был графом, любившим пахать ("Барин, пахать подано", как гласит анекдот), и многодетностью.
А еще Лев Толстой был низкого мнения о женщинах и не стеснялся писать об этом в своих романах. В его семейной жизни воззрения графа очень мучали его жену Софью Андреевну. Ее дневниковые записи полны грустных записей с мизогинистическими высказываниями мужа.
Вчера вечером меня поразил разговор Л. Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой равноправности женщины; вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством, — у ней одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят пра­хом. Я возмутилась страшно таким мнением и стала упрекать Льву Нико­лае­вичу за его этот вечный циничный, столько заставивший меня стра­дать взгляд на женщин». Дневник С. А. Толстой, 1897 год.
Лев Толстой не считал женский ум равным мужскому — в "Анне Карениной" женским мозг он называет "маленьким умственным хозяйством". Возможно, это было связано не только с доминирующим в то время в обществе патриархальным взглядом на вещи, но и с тем, что Толстой в принципе не был расположен к женщинам. Ведь в своих дневниках он честно признавался, что к женщинам испытывал только похоть, а влюблялся всегда в мужчин.
"В мужчин я очень часто влюблялся… <…>" Дневник Льва Толстого, 1851 год.
Толстой искренне не видел в женщинах полноценных людей. Поэтому и любить их в полной мере не мог.
Комментарии
Истории , Анна Каренина , Лев Толстой , РПЦ
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