История самой известной перебежчицы из СССР

Лилиана Гасинская стала известной в 1979 году. На Западе ей дали прозвище «Девушка в красном бикини». Дело в том, что Лилиана, по её словам, с 14 лет мечтала сбежать из СССР. В 18 лет она устроилась работать официанткой на круизный теплоход. Во время стоянки в Сиднее (Австралия) она спрыгнула с теплохода и 40 минут плыла по бухте. Оказавшись на берегу, Гайсинская попросила политического убежища у австралийских властей. Как сложилась дальнейшая жизнь перебежчицы?