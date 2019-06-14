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История самой известной перебежчицы из СССР 

Рамблер 20 минут назад
Лилиана Гасинская стала известной в 1979 году. На Западе ей дали прозвище «Девушка в красном бикини». Дело в том, что Лилиана, по её словам, с 14 лет мечтала сбежать из СССР. В 18 лет она устроилась работать официанткой на круизный теплоход. Во время стоянки в Сиднее (Австралия) она спрыгнула с теплохода и 40 минут плыла по бухте. Оказавшись на берегу, Гайсинская попросила политического убежища у австралийских властей. Как сложилась дальнейшая жизнь перебежчицы?
Истории , Видео , Люди
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