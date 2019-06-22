Почему в СССР засекретили катастрофу в «Лужниках»

Одна из самых ужасных катастроф на спортивном мероприятии случилась в 1982 году. Информация о жертвах этой трагедии появилась только спустя семь лет.

20 октября 1982 года в "Лужниках" играли московский "Спартак" и голландский "Хаарлем". Погода для октября была морозная и снежная, поэтому специальные службы стадиона не смогли очистить все трибуны для болельщиков. В итоге открыли только две, но на них помещались все те, кто выкупил билеты.

В конце матча на стадионе началась давка из-за того, что люди начали уходить. Всего в тот день погибло 66 человек. Среди них было очень много подростков. Еще больше отправились в больницы.

На следующий день в прессе не было ни слова о трагедии. Только одна печатная газета написала о произошедшем. В 1983 закончилось официальное расследование. Были осуждены директор «Лужников» Виктор Кокрышев, главный комендант Юрий Панчихин, заместитель Кокрышева по фамилии Лыжин и майор милиции Семен Корягин.

В прессе информация о трагедии появилась в 1989 году с наступлением эпохи гласности. На суд журналисты тоже не пришли, хотя заседание было открытым. Существует несколько версий, почему замалчивали трагедию в "Лужниках". Во-первых, осужденные ранее были удостоены особых наград. Правительство не хотело подрывать репутацию этих людей и сообщать об их вине. Во-вторых, спортивный стадион имел особое значение: он принимал спартакиаду, фестиваль молодежи и студентов, а также на нем было открытие Олимпиады. По этим причинам трагедия не получила широкой огласки, а в память о погибших установили памятник недалеко от трибуны "В".