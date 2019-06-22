Сонная болезнь: как в конце Первой Мировой люди превращались в живых зомби

"Сонный вирус" до сих пор остается одной из крупнейших загадок в истории, но ни врачи, ни другие эксперты не могут понять его природу.

Впервые летаргический энцефалит начал поражать людей в конце Первой Мировой. Его симптомы ставили докторов в тупик, а больные либо скоропостижно скончались, либо превратились в живых статуй, запертых в своем теле.

Первыми жертвами заболевания стали солдаты. Поначалу врачи думали, что причина их необычных симптомов — горчичный газ, который активно применяли во время военных действий. Но когда и обычные люди стали заражаться, врачам пришлось признать, что газ тут не причем.

Первое описание болезни появилось в заметках австрийского невролога и психиатра Константина фон Эконома. Он писал: "Первые симптомы обычно проявляются довольно резко, начинаясь с головных болей и плохого самочувствия. Затем наступает состояние сонливости, иногда сопровождаемое бредом, но пациент легко приходит в себя. Он дает разумные ответы, подходящие по ситуации. Это сонное состояние может привести к смерти — вскоре или спустя несколько недель. С другой стороны, оно может оставаться неизменным в течение недель и даже месяцев. Состояние пациентов варьируется от обычной сонливости до глубочайшего ступора и комы".

Самым опасным было то, что у каждого человека болезнь проявлялась по-разному, поэтому врачи не могли назвать единых симптомов: "Треть больных погибла в острой стадии сонной болезни, впав в состояние комы, из которой их было невозможно пробудить, или в состояние столь интенсивной бессонницы, что их невозможно было погрузить в сон никакими средствами. Абсолютная неспособность заснуть (агрипния) даже при отсутствии других симптомов неизбежно заканчивалась смертью больного в течение 10-14 дней".

Спустя пару лет после того, как фон Экономо поделился своими наблюдениями, масштаб эпидемии увеличился еще в несколько раз. Треть больных погибла, 20% до конца жизни нуждались в регулярном уходе. Выздороветь удалось менее одной трети. Самыми уязвимыми к летаргическому энцефалиту были молодые люди от 15 до 35 лет.

Вскрытия показали, что причиной смерти стал поврежденный гипоталамус, который отвечает за множество человеческих функций, в частности, за сон. Именно его воспаление приводило к летальному исходу.

Однако возбудитель болезни так и не был найден, и именно по этой причине нельзя гарантировать, что эпидемия не вернется к нам вновь.