Как Шолохов соблазнил жену наркома Ежова

Чуть более 80 лет назад произошла случайная, но чуть не ставшая фатальной любовная история. Знаменитый советский писатель Михаил Шолохов соблазнил супругу старшего наркома внутренних дел СССР Николая Ежова , Евгению (Хаютину).

Знакомство на даче

Писатель и супруга наркома познакомились зимой 1938 года на даче супружеской четы. Однако их роман начался летом, когда Евгения заехала к Шолохову в гостиницу "Националь" в Москве, где он остановился. Потом была еще одна встреча, а прослушка все зафиксировала… В разгар сталинских репрессий Ежов имел славу самого сурового человека в СССР. Писателя спасло то, что к этому времени статус шефа политической полиции пошатнулся. Позже подруга Евгении на допросе в НКВД рассказывала, что Ежов, узнав об этом романе, закатил жене огромный скандал с рукоприкладством. Перед этим сам Иосиф Сталин разговаривал с наркомом, припоминая троцкистские связи его супруги, с которой советовал развестись.

Шолохов был авантюристом и не боялся риска, власти не любили его за независимость. В молодости он был приговорен к расстрелу, но так и не известно, за что. Отбывал наказание в Подмосковье, тогда и завязал свои первые литературные связи. До сих пор продолжаются споры, сам ли он написал знаменитый роман "Тихий Дон". Связь с женой Ежова была слишком отчаянным поступком даже для него, но у писателя не было страха.

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Нарком нашел утешение в алкоголе, а его жена погружалась в депрессию, предчувствуя страшный конец. Присловье конца 1940-х гласит, что у чекиста есть два пути: идти на повышение, либо в тюрьму. Однако в 1930-е годы вероятнее был расстрел. Ежов убрал из НКВД людей своего предшественника Генриха Ягоды. Но наступал и его черед — за чрезмерное усердие "палача" надо было платить.

Болезнь жены наркома