Какие ошибки допустил Гитлер при штурме Сталинграда

В ходе битвы под Сталинградом (июль 1942 — февраль 1943 гг.), начался, как известно, коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Две немецкие армии оказались притянуты к городу, овладению которым Гитлер придавал принципиальное значение. Почему, собственно, так получилось?

Прямолинейный план

В плане германского наступления 1942 года на Восточном фронте были намечены две конечные цели. Главной целью был обозначен Баку с его нефтепромыслами. По пути туда немецким войскам предстояло овладеть ещё Майкопом и Грозным на Северном Кавказе с их месторождениями нефти. Второстепенной целью считался Сталинград. Это был ближайший к фронту пункт, через который в промышленные регионы СССР шёл основной транспортный поток кавказской нефти.

Этот план таил в себе колоссальные стратегические просчёты. Во-первых, задачей ставился захват географических объектов, а не разгром вооружённых сил противника. Такого разгрома можно было добиться лишь при условии, если советское командование привлечёт много войск для защиты именно этих объектов, на что немцам рассчитывать не приходилось.

Во-вторых, в отношении обоих конечных пунктов наступления немецкие войска не могли занять охватывающее положение. Им пришлось бы пробиваться к каждому из них по одному направлению. Это также исключало нанесение решительного поражения советским войскам и ставило немцев в невыгодное положение.

Неудивительно, что Ставка, пытаясь угадать направления действий вермахта летом 1942 года, не предполагало наличия у него подобного плана и ожидало повторения ударов на Москву и на Ленинград. Частично это обстоятельство обусловило успех немцев на начальном этапе наступления. Большинство стратегических резервов Красной армии было собрано на центральном направлении. Это позволило немцам быстро захватить большую излучину Дона, Кубань и Ставрополье, выйти к Большому Кавказскому хребту. Но когда вермахт оказался уже недалеко от своих целей, порочность его стратегического плана сказалась в полной мере.

Вместо двусторонних охватов, которые позволяли немцам добиться крупных успехов в 1941 году под Минском, Киевом, Вязьмой, Брянском и в других местах, их войска были вынуждены вести лобовые атаки в направлениях Сталинграда и Грозного. Как следствие — ценой больших потерь им удавалось потеснить советские войска, но решающего успеха они достичь были уже не в состоянии.

Лобовые атаки

Наступление на Сталинград предполагало овладение крупным городом с населением почти полмиллиона человек (на тот момент). Вермахт уже брал в СССР более значительные города, но никогда их взятие не предполагало один только лобовой штурм, без обходного манёвра.

Днепропетровск, Харьков, Сталино (Донецк), Ростов-на-Дону были взяты немцами в ходе фронтального наступления. Но эти города лежали на пути немецких ударов, не были главными целями и, самое важное, немцы наступали там широким фронтом, а у советских войск не было благоприятных рубежей ни для организации обороны, ни для фланговых контрударов. Одесса была оставлена советским командованием в связи с необходимостью переброски оттуда войск для обороны Севастополя.

В ходе наступления на Киев немцы предприняли попытку взять город лобовым штурмом с 4 по 9 августа 1941 года. Они понесли большие потери, никаких успехов не добились и отложили взятие Киева до того момента, пока их танковые группы не вышли в глубокий тыл советскому Юго-Западному фронту. Последний, в связи с общим окружением, 19 сентября оставил Киев.

Точно такая же схема окружения была запланирована немцами для взятия Ленинграда и Москвы. Германским войскам удалось окружить Ленинград с суши 8 сентября 1941 года, но к взятию города это не привело. Правда, есть версии, что немцы собирались ограничиться блокадой города до его капитуляции (до полного вымирания его защитников). Для успеха этого замысла они предприняли попытку окружить Ленинград вторым кольцом — через Тихвин и реку Свирь установив связь с финскими войсками в Карелии. Это их наступление в ноябре 1941 года провалилось.

Москву тоже предполагалось прочно окружить и сжимать кольцо блокады до полного уничтожения. Немецким войскам удалось довольно близко подойти к тем позициям, с которых был возможен охват Москвы. Это их наступление было в декабре 1941 года перехвачено советским контрнаступлением.

Таким образом, ни при одном взятии большого советского города немцы не оказывались в такой неблагоприятной стратегической ситуации, как при взятии Сталинграда. Им пришлось пробиваться к этому городу, форсировав Дон, через узкий коридор, над флангами которого постоянно нависали советские войска.

Капкан для немцев

Советские войска, оборонявшие Сталинград, имели прочную тыловую базу за Волгой, откуда постоянно прибывали пополнения, вооружения и боеприпасы. Левый берег Волги был неуязвим, немцы в любом случае не собирались переправляться на него. Важную роль в снабжении города всем необходимым сыграла Волжская рокада — железная дорога построенная прямо во время войны вдоль лини фронта для лучшего снабжения. Немецкая же авиация оказалась не в состоянии уничтожить советские переправы через Волгу и прервать сообщение защитников Сталинграда с тылом.

Иногда утверждается, что советские войска при обороне руин Сталинграда понесли большие неоправданные потери. Мол, все эти крохотные пятачки плацдармов у Мамаева кургана и в других подобных местах не имели никакого тактического значения, а только требовали жизней тысяч советских солдат. Однако полное овладение Сталинградом немцами не потребовало бы от них держать там столько войск, сколько было к моменту их окружения в ноябре 1942 года. Не говоря уже о том морально-психологическом значении, которое оказало бы на обе армии оставление Сталинграда советскими войсками.

Стойко обороняя улицы и разбомбленные дома Сталинграда, советские воины как бы приманивали к себе как можно больше вражеских войск. 14 октября 1942 года Гитлер, отдавая приказ о повсеместном переходе вермахта к стратегической обороне, тем не менее, оставил наступательные задачи войскам в районе Сталинграда (а также Нальчика и Туапсе). Упорно стремясь в таких условиях к захвату Сталинграда, враг загонял себя сам в ловушку. Требовалось только поймать его в ней, что и было в итоге исполнено.