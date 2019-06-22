Древнее пророчество: ВОВ началась в день вскрытия гробницы Тамерлана

Ученые называют несколько причин начала Великой Отечественной войны. Есть и те, кто связывает это событие с древними пророчествами.

Мавзолей Гур-Эмир — гробница Великого Тимура, Железного Хромца. Наряду с Александром Македонским , Аттилой, Чингисханом, Тамерлан остался в истории как создатель одной из самых могущественных империй мира. Его прах хранится в склепе на глубине пяти метров.

«Нефритовое надгробие в 15 веке привез из Монголии внук Тимура — Улугбек. Целый кусок темно-зеленого нефрита весом около двух тонн. Он считался вторым по цене после золота, покрыт надписями на древнеарабском и персидском языках», — рассказал директор мавзолея Гур-Эмир Амрилло Абдуллаев.

Об этом могильном камне существует множество историй. Правду уже непросто отделить от вымысла. В 18 веке иранский Надир-шах вывез нефритовую плиту в Мешхед. В городе произошло страшное землетрясение, и плиту возвратили обратно. Но самая известная история связана с началом Великой Отечественной войны. В июне 1941 года для изучения останков династии тимуридов Сталин отправляет группу ученых в Самарканд.

«Есть версия, что гробница Эмира Тимура была вскрыта 22 июня 1941-го. Когда начались подготовительные работы, пришли старцы и сказали, что в Эмире Тимуре воплощен дух войны. Поэтому, если вскроете его гробницу, то начнутся трагические и необратимые события», — говорит ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Валиханова Салтанат Асанова.

Интересно, что эту встречу описывает и кинооператор Каюмов, задачей которого была видеофиксация вскрытия гробницы. Оно завершилось вечером 21 июня 1941 года. Через несколько часов немецкие войска перешли границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная война.

«Связывать начало ВОВ со вскрытием гробницы Эмира Тимура — это, конечно, не соответствует действительности. Это были те мероприятия, которые запланировали еще в мирное время, по инерции они продолжались», — отметила Салтанат Асанова.

Ученые расшифровали надписи с гробницы Тамерлана. Одна из них гласит: «Все мы смертны. Если же кто возгордится и вознесется над другими и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара».