Почему в СССР не строили дома выше девяти этажей

Конечно, среди архитектурных проектов СССР были не только девятиэтажные дома. Нельзя не вспомнить пятиэтажные панельки-хрущевки или четырнадцати— и шестнадцатиэтажные высотки-свечки, становившиеся настоящей достопримечательностью небольших районных городов. Но именно панельные девятиэтажки стали основной жилплощадью в спальных районах крупных городов. И тому были причины.

Безопасность прежде всего

В СССР существовали (и что куда важнее — соблюдались) логичные и отвечающие мировым стандартам требования безопасности к жилым зданиям. Согласно им, все строения выше 28 м нуждались в незадымляемой лестнице для эвакуации населения — на случай пожара. Вы наверняка видели такие в высотках — они выполнены в отдельном эркере и отделены от площадок этажей. В соответствии с действующим строительными ГОСТами такие лестницы необходимо было сооружать с подветренной стороны, и они нуждались в дополнительном автономном освещении. Кроме того, высотные дома должны были оборудоваться принудительными системами вентиляции и дымоудаления, что по тем временам представляло немалые сложности.

Второй нюанс также завязан на безопасность. Максимальный вылет лестниц пожарных машин, используемых в СССР, составлял 28 м. Как раз столько, чтобы с небольшим запасом хватило до 9 этажа. Эвакуировать жильцов более высоких этажей пожарные бы просто не смогли. Кстати, именно на этот случай и были предусмотрены незадымляемые дополнительные лестницы в высотках.

Практические соображения

Соображения практичности и экономической целесообразности — одни из важнейших, которыми руководствовались в СССР. По себестоимости квадратного метра жилплощади девятиэтажный дом был выгоднее, чем пятиэтажный. Но в отношении десятиэтажек этот принцип уже не действовал. Необходимость обустройства дополнительно лестницы, системы дымоудаления и второго лифта ощутимо увеличивала стоимость жилья в высотках.

Сделать себестоимость приемлемой, а рыночную цену конкурентоспособной можно было лишь в домах выше 15 этажей. Но возводить такие было сложно, а в некоторых регионах и вовсе невозможно из-за особенностей грунтов. С четырнадцатиэтажными домами получалось проще, но стоимость жилья в них дорожала — по приведенным выше причинам. А потому и спрос на такую жилплощадь был ограниченным. Задачу обеспечения населения массовым и доступным жильем проще всего было решить именно девятиэтажками.