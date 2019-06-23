Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»

Шотландские ученые доказали, что длинномордые тюлени умеют копировать звуки человеческой речи и воспроизводить мелодии. Специалисты смогли научить животных имитировать мелодию из кинофильма «Звездные войны» и колыбельную «Twinkle, Twinkle, Little Star».

Исследователи наблюдали за тремя длинномордыми тюленями с самого рождения и записывали звуки разной высоты, которые они производили. Затем они составили из этих звуков мелодии и давали животным их прослушать. Со временем тюлени научились воспроизводить мелодию самостоятельно.

Результаты исследования были опубликованы в издании Current Biology. Ученые доказали, что тюлени про воспроизводстве звуков используют те же участки гортани, что и люди. Кроме тюленей, звуки, похожие на человеческую речь, умеют издавать киты, дельфины и слоны. Ученые рассчитывают, что их результаты их работы в будущем могут быть использованы для коррекции речевых нарушений у людей.