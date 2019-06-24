Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали главные черты советской эпохи 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikipedia
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях. Так считают 59 процентов опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс» в понедельник, 24 июля.
Другими положительными моментами в жизни Советском Союзе участники исследования назвали отсутствие межнациональных конфликтов (46 процентов опрошенных), а также успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43 процента).
Почти две пятых респондентов (39 процентов) уверены, что в советское время наблюдалось постоянное улучшение жизни людей. 31 процент заявили, что отечественные наука и культура во времена СССР находились на лидирующих позициях в мире.
При этом четверть россиян (24 процента), говоря о жизни в советскую эпоху, вспомнили про очереди и дефицит. 17 процентов опрошенных среди негативных черт того периода назвали изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж. Отмечается, что в 2000 году так считали 25 процентов.
Опрос был проведен в мае 2019 года в 137 населенных пунктах 50 регионов страны по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в размере 1616 человек.
В апреле «Левада-центр» опубликовал данные исследования, касающегося отношения россиян к Сталину. Согласно результатам опроса, уровень одобрения главы СССР достиг исторического максимума, однако большинство россиян заявили, что не хотели бы жить в эпоху советского вождя.
Последние новости
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Кремль опроверг встречу Путина и Зеленского в Осаке
Комментарии
Истории , Левада-центр , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Енот устроил зажигательную пляску
Как французский революционер стал королем Швеции
Женщина прошла по канату между небоскребами
Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
Модели с трагической судьбой
Видео
02:36
Как сложилась жизнь первых ликвидаторов на ЧАЭС
Люди
00:29
NASA подтвердило наличие признаков жизни на Марсе
Истории
01:11
«В Ленинграде рок делают герои, в Москве — шуты»
Люди
00:59
Поддельный лев устроил переполох в зоопарке
Безумный мир
00:31
Енот устроил зажигательную пляску
Безумный мир
04:01
Владимир Высоцкий: тайна смерти
Люди
02:38
Как улитки устанавливают рекорды
Истории
03:09
Завещание Сталина: кто должен был стать преемником
Истории
05:42
Кто раскрыл тайну строительства египетских пирамид
Люди
01:07
Маленькая собачонка запугала стадо коров
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение