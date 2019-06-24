Почему СССР эвакуировал советских военных из Египта

Более сорока пяти лет прошло с тех пор, как 18 июля 1972 года советских военных советников попросили покинуть территорию Египта. Официальная историография утверждает, что данное предложение от президента страны Анвара Садата было реакцией на аморальное поведение военных инструкторов, которые кроме развращения египетских офицеров активно противодействовали решению спорных вопросов между Египтом и Израилем военным путем. Разумеется, такое объяснение не было воспринято всерьез, но иные причины не оглашались.

Сенсационное исследование

Сразу после неожиданного выступления Анвара Садата Египет покинули по разным данным от 15 до 20 тысяч советских военнослужащих. При этом самое удивительное состояло в том, что все заинтересованные стороны оказались полностью удовлетворены невнятными заявлениями руководства Египта.

На протяжении нескольких десятилетий сторонники теории заговора терялись в догадках относительно того, что на самом деле случилось в Египте в 1972 году. Но в 2007 году на свет не появилась книга «Искаженный термин „изгнание“ советских „советников“ из Египта в 1972». В своем труде Изабелла Гинор и Гидон Ремез выдвинули любопытную версию произошедших событий. После анализа множества различных источников исследователи установили, что высылка советских специалистов была выгодна как советскому, так и египетскому правительству, а также американцам. Страны — участницы тайного сговора посчитали, что остальному миру, включая Израиль, подробности данного решения знать вовсе не обязательно.

Не высылка, а эвакуация

В первую очередь, авторы книги предложили не путаться в терминах, заменив слово «высылка» на «эвакуация». По их мнению, в СССР знали о надвигающейся войне Судного дня между Израилем и Египтом с Сирией. При наличии советских советников на египетской территории СССР могли обвинить в участии в конфликте на стороне Сирии и Египта, что не входило в планы Москвы. Но и открытый вывод инструкторов выглядел бы некрасиво. Поэтому, по предположению авторов книги, советское правительство попросило Садата разыграть праведный гнев и принудительно выслать из страны советских военных.

Тем более, что это, по сути, были не просто советники, а армейские части: дивизия ПВО, несколько эскадрилий МиГ-25, подразделения спецназа и радиоэлектронной борьбы. По словам авторов исследований, к ним в руки попали рассекреченные документы американских спецслужб, из которых следовало, что о высылке советских военных специалистов еще в мае 1971 года договорились президент США Ричард Никсон и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко

Причем выведены из Египта были именно боевые части, тогда как непосредственно ограниченный контингент военных советников остался. Продолжились и поставки оружия. В свою очередь американцы, в то время проводившие политику разрядки международной напряженности, нуждались в демонстрации успехов в данной области на мировой арене.

Хитрый ход

Наибольшую выгоду от тайного соглашения СССР, Египта и США получили русские и арабы. Советский Союз вывел из-под возможного удара свои войска, сохранил лицо и доходы от поставок оружия Египту. Египтяне при поддержке СССР смогли добиться нужной им трактовки Резолюции ООН 242, согласно которой израильские войска должны были покинуть все оккупированные территории.

Решения, принятые в те дни, до сих пор аукаются как Израилю, так и палестинцам. Кроме того, по просьбе Громыко американцы надавили на израильтян, вынудив их заключить мир на невыгодных для себя условиях. Фактически СССР сделал шаги, на которые ему все равно пришлось бы пойти несколько позже, только в данном случае наша страна получила большие политические, финансовые и военные преференции.

Разумеется, эта версия событий 1972 года основана на выводах авторов сенсационной книги, хотя они достаточно логичны, подкреплены рассекреченными документами США и укладываются в политические реалии тех лет.

Посол СССР в Каире Виноградов в своих мемуарах утверждал, что вопрос вывода половины советского военного контингента из Египта обсуждался на заседании Политбюро еще 11 октября 1971 года. А советский дипломат В. Марченко в своих воспоминаниях писал: «Разрыв Садата с Советским Союзом был более театральным жестом, чем реальным политическим разворотом. Поток советского оружия и боеприпасов в Египет не прервался и не сократился».