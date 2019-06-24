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Плавали ли древние русы в Америку 

Рамблер 4 часа назад
Сегодня считается доказанным, что до открытия Колумбом американского континента на северо-востоке нынешней Канады высаживались (как минимум однажды) другие европейцы. Этими европейцами были викинги-скандинавы, причем история сохранила даже их имена.
В первый раз корабль викингов оказался вблизи американского континента около 900 года, сбившись с курса. Капитаном был некий Гуннбьорн, вернувшись на родину в Норвегию, он рассказал всем, что видел огромный остров (Гренландию). Спустя 65 лет после него буйного викинга Эрика Рыжего выслали с его командой из Норвегии "куда подальше", и тот отправился искать земли, открытые Гуннбьорном. Исландия к тому времени была известна викингам уже более 100 лет, там был ряд поселений.
Эрик Рыжий и его парни поселились в Гренландии и стали торговать со Скандинавией. Однажды корабль одного из поселенцев Бьёрни Хьорлфсона из-за бури отклонился от курса и наткнулся на неведомую землю с густыми лесами. Предположительно, это и была нынешняя Канада. Хьорлфсон вернулся обратно и рассказал об открытии друзьям, но вскоре началась зима, и викингам стало не до путешествий.
В тот же период, когда скандинавы изучали возможности Северного моря, они пришли и на территорию будущей Руси. По самой распространенной научной версии, именно викингам русские обязаны своим названием — "русами" называлось одно из варяжских племен. Если иметь это в виду, то можно сказать, что древние русы (варяги) плавали в Америку. Но если понимать под древними русами славянские племена, перенявшие это название чуть позже, то ответ будет отрицательным. Колонизирование земель славянами проходило по суше. К настоящему распространению своего влияния русские приступили относительно поздно, в 16-м веке.
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