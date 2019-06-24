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На чем мы будем ездить к 2050 году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Земля будущего"
Многие современные стартапы в Силиконовой долине, Китае и других технологических кластерах занимаются разработкой транспорта будущего.
По мнению главы компании "Оксботика", занимающейся разработкой програмного обеспечения для роботов-автомобилей, к 2050 году человечество будет пользоваться транспортом нового уровня. В машинах не будет лобового стекла и руля, во время поездки можно будет читать или заниматься другими делами — управлять автомобилем будет компьютер. Шоу-бизнес уже принял на вооружение эти известия: в фильме ужасов "Upgrade" главный герой становится инвалидом после того, как машина-робот выходит из-под контроля.
Другие транспортом будущего, возможно, станут самоуправляемые электрические скутеры. В этом направлении развиваются многие небольшие города, где жителям обеспечивают доступ к скутерам через шэринговые сервисы. Однако в Швеции и некоторых других странах к идее скутеров как главного городского транспорта относятся скептически — их считают небезопасными.
На юго-востоке Китая уже построена 8-километровая велосипедная дорога на уровне шестого этажа. В будущем через города на разной высоте протянутся прозрачные ленты туннелей с дорожками для велосипедистов и скутеристов — отдельно, чтобы их маршруты не пересекались. Уже несколько китайских городов выразили интерес в подобном строительстве.
Еще одним важным транспортом будущего станет дальнемагистральное метро нового типа: с туннелем, в котором будет двигаться не только транспорт, но и само дорожное полотно. Первый пуск такого метро уже осуществил Илон Маск в Калифорнии.
Комментарии6
Истории , Илон Маск
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