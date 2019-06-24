Россияне назвали главные признаки эпохи СССР

Основной чертой эпохи СССР являлась забота государства о простых людях, считают 59% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра"

Опрос был проведен в мае в 137 населенных пунктах 50 регионов России по репрезентативной выборке городского и сельского населения в размере 1616 человек.

По мнению 46% россиян отсутствие межнациональных конфликтов также является положительным аспектом в жизни в СССР. Кроме того, 43% отметили успешное развитие советской экономики и отсутствие безработицы. 39% респондентов считают, что жизнь во времена СССР постоянно улучшалась. 31% вспомнил лидирующие позиции отечественных науки и культуры в те времена.

При этом 24% россиян напомнили про очереди и дефицит, а 17% — про изоляцию страны от внешнего мира и невозможность выезжать за границу (в 2000 году так считали 25% респондентов).