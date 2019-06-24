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Россияне назвали главные признаки эпохи СССР 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Основной чертой эпохи СССР являлась забота государства о простых людях, считают 59% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Опрос был проведен в мае в 137 населенных пунктах 50 регионов России по репрезентативной выборке городского и сельского населения в размере 1616 человек.
По мнению 46% россиян отсутствие межнациональных конфликтов также является положительным аспектом в жизни в СССР. Кроме того, 43% отметили успешное развитие советской экономики и отсутствие безработицы. 39% респондентов считают, что жизнь во времена СССР постоянно улучшалась. 31% вспомнил лидирующие позиции отечественных науки и культуры в те времена.
При этом 24% россиян напомнили про очереди и дефицит, а 17% — про изоляцию страны от внешнего мира и невозможность выезжать за границу (в 2000 году так считали 25% респондентов).
Истории , Левада-центр
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