NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В заявлении уточняется, что на этой неделе марсоход Curiosity зафиксировал самое большое количество метана за время измерений — около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем марсианского воздуха, одну миллиардную его часть объема составит метан. Вещество может возникать в результате взаимодействия между камнями и водой.

В более высоких концентрациях в воздухе метан есть на Земле. Он образуется благодаря живым организмам, поэтому ученые планируют выяснить, не связан ли он на Марсе с жизнью на этой планете. Исследователи допускают, что он мог появиться благодаря микробам, которые живут под поверхностью планеты.