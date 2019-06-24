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NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе 

Рамблер 5 часов назад
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
В заявлении уточняется, что на этой неделе марсоход Curiosity зафиксировал самое большое количество метана за время измерений — около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем марсианского воздуха, одну миллиардную его часть объема составит метан. Вещество может возникать в результате взаимодействия между камнями и водой.
В более высоких концентрациях в воздухе метан есть на Земле. Он образуется благодаря живым организмам, поэтому ученые планируют выяснить, не связан ли он на Марсе с жизнью на этой планете. Исследователи допускают, что он мог появиться благодаря микробам, которые живут под поверхностью планеты.
Истории , Видео , NASA
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