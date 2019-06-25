Какие немецкие подростки стали антифашистами при Гитлере

В конце ХIХ века под влиянием романтизма и развития интереса к природе в Германии зародилось юношеская организация «Перелетная птица». Как и американские скауты, молодые немцы ходили в походы, занимались скалолазанием, пели песни у костра. Именно «Перелетные птицы» стали основой нацистских гитлерюгенд, в которые влилось более 80% немецких юношей возрастом от 10 до 18 лет. Те, кто не хотел ходить строем под барабаны и славить Гитлера, называли себя «Пиратами эдельвейса».

В отличие от «Детей свинга» немецкого аналога советских «стиляг» «пираты» не ограничивались танцами и культурным протестом против существующего в нацисткой Германии порядка. «Пираты» любили одеваться в одежду в стиле американских ковбоев, ездить на природу, путешествовать и петь песни. На себе они носили значки с рисунком цветка эдельвейс, а чтобы не поступать в Гитлерюгенд уходили из школы в 14 лет. Таким образом, до достижения ими 18 летнего призывного возраста на «пиратов» четыре года не распространялась государственная опека.

«Пираты» после начала войны

С началом Второй мировой войны движение стало активным и политизированным. Один немецкий рабочий писал что: «Они везде. Их больше, чем гитлерюгенд. Они хорошо знают друг друга, они всегда держатся вместе. Их так много, что они избивают патрули. Они никогда не принимают „нет“ за ответ». За одну ночь «пиратам» удалось разрисовать центр Кельна надписями типа: «Коричневый, как дерьмо, такой коричневый Кёльн. Очнитесь наконец!», «Нацистские головы покатятся после войны!», «Высшее Военное Командование лжет», «Медали за убийства».

Руководство рейха называло «эдельвейсов» тунеядцами и социальными паразитами, а для борьбы с ними власть использовала специальную дозорную службу гитлерюгенда, где служили спортсмены и крепкие парни из богатых семей. Дозоры считались кузницей кадров для СС. Для наказания сопротивления 17 сентября 1940 года был введен закон, согласно, которому был введен дисциплинарный арест сроком на один месяц.

«Пираты эдельвейса» после 1944 года

После того как союзники высадились в Нормандии немецкую молодежь привлекали для строительства оборонных рубежей. «Пираты» не хотели в этом участвовать и стали дезертировать или уходить в подполье, что привело к еще большой радикальности внутри движения.

С ухудшением ситуации на фронте «пираты» смелели и принялись устраивать нападения на патрули, помогать сбежавшим военнопленным, евреям, дезертирам. Частым явлением были саботажи на военном производстве, атаки на концлагеря и подрывы различных объектов. Именно в это время среди «пиратов» становился популярна песня со строчками: «У нас есть кулаки, и мы можем драться. У нас есть ножи, и мы их достанем».

Для содержания молодых людей, не придерживающихся нацистских взглядов, власти организовали концлагерь рядом с городком Морингер, через который к 1944 году прошло 1386 человек.

Группа «Ганс-Бомба»

Наиболее радикальным среди «эдельвейсов» стал отряд 23-летнего Ганса Штайнбрюка, который базировался в разбомбленных авиацией союзников развалинах Эренфельда, одного из районов Кельна. Помимо немцев в движении участвовали евреи, бежавшие из концлагерей заключенные, а также пригнанные на принудительные работы люди. По данным гестапо в отряде было 130 человек. Они не получали карточек на питание и добывали еду нелегальным путем. Самым знаменитым налетом «пиратов» стал «масляной грабеж», в ходе которого Штайнбрюку и его соратникам удалось украсть 2,5 тонны этого продукта.

В городе группу называли по имени лидера «Ганс-Бомба». «Эдельвейсы» разными путями добывали оружие и использовали его для нападения на гитлерюгенд, гестапо и нацистских штурмовиков. К 1945 году Штайнбрюк организовал 15 покушений, а также ряд подрывов, в том числе и кельнского отделения гестапо.

Начальник имперской госбезопасности Эрнст Кальтенбруннер объявил молодежные банды врагами народа, после чего на «пиратов» началась настоящая охота. 25 октября немцы казнили русских рабочих, сотрудничавших с «эдельвейсами», а через две недели гестапо повесили 14 задержанных в ходе облав борцов с нацизмом, среди которых было шесть несовершеннолетних.

После войны

Во время войны «пиратов» казнили, а для выбивания из них показаний гестапо использовало пытки. Несмотря на это в ФРГ членов боевой организации долго не причисляли к движению Сопротивления. Отчасти это было связано с недостаточным количеством информации и жесткими методами борьбы. Только через 60 лет после окончания войны «Пираты эдельвейса» получили официальный статус борцов с нацизмом.