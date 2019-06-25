Как в советской армии боролись с алкоголиками

Во многих фильмах показывается, что алкоголь играл немаловажную роль в бою. Это действительно было так. На протяжении всей истории российской армии создавались новые запреты и разрешения на алкоголь.

К началу Первой мировой войны алкоголь стали запрещать. Это привело к своим плодам: солдаты захватывали заводы противников и оккупировали их, а некоторые поступали проще: пили одеколон. Это приводило к массовым отравлением и ряды армии сокращались.

После революции и гражданской войны пьянство исчезло. В Красной армии поставили полный запрет на выпивку. Во время Зимней войны ситуация немного изменилось: солдатам выдавали водку, чтобы они не замерзали. Однако, уже в 1942 году Сталин запретил алкоголь в армии. Некоторые источники сообщали, что он не хотел делать из солдат пьяниц. Алкоголь разрешался только определенным категориям: например, пилотам.

Но эти запреты опять отпали во время ВОВ. На начальных этапах войны солдатам выделяли по сто грамм в день. Чистый спирт привозили на фронт, а руководители сами разбавляли его до нужной консистенции.

Таким образом, в советской армии существовал только один способ борьбы с алкоголизмом — запрет. Однако, эти запреты не всегда работали, так как солдаты постоянно находились в стрессе, и им было необходимо "отводить душу" с приемом алкоголя. В некоторые периоды руководство само снимало запреты и даже стимулировало на бои алкоголем. Этот способ работал действеннее, чем бесконтрольное употребление спиртосодержащих напитков.