Какие американские самолеты придумали русские

Когда говорят про известных русских эмигрантов, особенно тех, кто внес вклад в развитие науки и техники, то чаще всего упоминают авиационных конструкторов работавших в США. При этом, кроме Игоря Сикорского , мало кто из людей, всерьез не увлеченных историей авиации, назовет еще хотя бы пару фамилий.

Список же этот огромный. Даже в таких объемных трудах, как «Русская авиационная эмиграция» В. Михеева и «Золотая книга эмиграции», не все упомянуты.

Много места уделять Сикорскому, видимо, не стоит — о нем и так много знают. Можно лишь добавить, что основанная им фирма почти полностью состояла из русских эмигрантов (около двухсот человек), среди которых было немало известных людей. Они даже создали целый поселок с собственной школой, клубом, православной церковью и (!) русской оперой.

Не менее интересной фигурой был Александр Прокофьев-Северский. Он прославился не только как летчик, но и как талантливый организатор, создатель морской авиации на Балтике. Северский послужил прототипом «поручика Карповича» из книги «Повесть о настоящем человеке». Он был вторым в мире летчиком, который летал с протезом (первым был Юрий Гильшер).

В США Северский вместе с Александром Картвелли создал фирму Seversky Aircraft (тоже в основном из эмигрантов), позже Republic Aviation. Эта фирма создала знаменитый истребитель P-47 Thunderbolt и другие самолеты, включая состоящий ныне на вооружении A-10 Thunderbolt II.

Первый в США вертолет был построен фирмой Helicopter Corporation of America, которую создал Г. Ботезат. Фамилия вроде бы не русская, но звали-то его Георгий Александрович. Родился Ботезат в Санкт-Петербурге, родом из бессарабских дворян, и до революции уже считался одним из крупнейших специалистов по аэродинамике. Не все эмигранты из России уже были состоявшимися специалистами.

Например, Константин Захарченко лишь в 1916 году закончил Морской корпус. После революции уехал в США и уже в 1927 году со своим однокурсником Джеймсом МакДоннелом создал фирму, которая, правда, выпустила лишь один самолет. Захарченко уезжает в Китай, где создает конструкторское бюро и авиационный завод. По возвращении он снова возвращается к своему однокурснику в его фирму McDonnell Aircraft, где создает несколько уникальных вертолетов. Закончивший в 1908 году Киевский университет Михаил Струков уехал в США. В 1943 году создает там фирму Chase Aircraft, самым известным детищем которой стал военно-транспортный самолет C-123 Provider. Кроме фирм, созданных в США русскими конструкторами, на других предприятиях так же можно было встретить много русских фамилий.

На крупнейшей в то время американской фирме Curtiss-Wright с 1923 года работал конструктором Михаил Григорашвили. Позже он организует собственную небольшую фирму, занимавшуюся постройкой легких самолетов, а затем едет в Канаду, где на фирме Canadian Car and Foundry создаст свой собственный истребитель FDB-1. Так как его чаще всего упоминали как Майкла Грегора, то мало кто обращал внимание, что он был из России. До революции же Григорашвили был главным инженером завода, изготовляющего авиационные винты его собственной конструкции.

Потомок известного дворянского рода Борис Вячеславович Корвин-Круковский (почти вся семья расстреляна), военный летчик, пионер внедрения радио в авиации. В эмиграции он занимался как исследовательской деятельностью в области аэрогидродинамики, так и строил летающие лодки. 1925 году он становится вице-президентом фирмы EDO, работавшей в гидроавиации. Поплавки этой фирмы использовались в сотнях моделях гидросамолетов более чем двух десятков стран (включая СССР). Корвин-Круковский проявил себя и как конструктор, и как ученый, и как способный организатор. Он помог Сикорскому в создании его фирмы, в его компании нашло работу немало русских инженеров.

Самым массовым советским военно-транспортным самолетов в период Второй мировой войны и после нее был Ли-2, лицензионная версия американского DC-3 фирмы Douglas Aircraft. В создании этого самолета, как и других машин компании, принимал участие бывший студент Петроградского политехнического института, Владимир Клыков.