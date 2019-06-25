Почему немцы боялись женщин-танкистов на ВОВ

О подвигах танкистов на Второй мировой часто рассказывают в школе, но не все знают, что хрупкие женщины тоже управляли военными машинами.

Мария Октябрьская

В 1941 году девушка потеряла своего мужа, который служил на фронте. Несколько раз она ходила в военкомат, чтобы ее взяли на службу, но ей отказывали из-за возраста и перенесенных болезней. Тогда она собрала все свои сбережения и отдала их на постройку танка Т-34, а после этого направила телеграмму в Кремль. Сообщается, что ей пришел ответ от самого Сталина, который приказал, чтобы девушку зачислили в ряды танкисток. Ее танк назвали "Боевая подруга" (как она и просила), а девушка служила на Западном фронте. Она прошла многие сражения и помогала устранять вражескую технику. В январе 1944 года она получила тяжелое ранение от взорванной мины и скончалась спустя несколько месяцев в госпитале.

Екатерина Петлюк

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Изначально девушка хотела стать летчиком, но после того, как она попала в воинскую часть в Сталинграде, решила быть танкисткой. Благодаря своему упорству она сдала все экзамены в школе, несмотря на то, что руководство пыталось ее "завалить". "На танке быстрее немцев с Украины прогоним", — говорила она. Ей выдали легкий танк Т-60, на котором она красной краской написала "малютка". Это и стало ее прозвищем. В ее обязанности входили доставка боеприпасов и эвакуация раненных с поля боя, но и в битвах она тоже участвовала. В боях за Сталинград и Украину она уничтожила много вражеской техники.

Александра Самусенко

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Когда девушке было 12 лет, она принимало участие в советско-финской войне, а уже в 19, во время ВОВ, пошла учиться на танкиста. Девушка воевала на Т-34 и приняла участие во многих битвах, в том числе и Курской. По некоторым сведениям, она была назначена заместителем командира 1-ого танкового ботальона. Самусенко погибла в марте 45 года в деревне Цюльцефитц.