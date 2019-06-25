За время существования человечества возникало множество историй, в которые верили миллионы, и далеко не всегда они были правдивыми. Даже сегодня время от времени появляются факты и рассказы, которые выглядят реальными и заставляют в них поверить, хотя на самом деле они вымышлены. Одним из самых ярких эпизодов такого свойства стало объявление о вторжении инопланетян по американскому радио в ноябре 1938 года. Среди населения началась паника, люди начали эвакуироваться. В реальности по радио шла трансляция записи романа фантаста Герберта Уэллса «Война миров», но поняли это единицы.
Выдуманные истории, которые годами считали правдой
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