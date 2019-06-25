У каких республик СССР были свои национальные войска на Великой Отечественной

Иногда можно встретить утверждение, что во время Великой Отечественной войны были созданы войсковые формирования некоторых союзных республик. Правильнее было бы сказать — воссозданы, так как в истории РККА (до переименования в Советскую Армию в 1946 году) вообще не было периода совсем без республиканских воинских частей.

Между Гражданской и Второй мировой

В Красной Армии во время Гражданской войны изначально существовал ряд формирований на национальной основе: латышских, венгерских, башкирских и т.д. Кроме того, в большинстве вновь провозглашённых советских республик создавались свои Красные Армии: Украинская, Литовско-Белорусская, Латвийская, Эстляндская. После образования СССР и, соответственно, единой Красной Армии в 1922 году отдельные войсковые соединения существовали в союзных республиках: Украинской, Белорусской, Бухарской, во всех трёх республиках Закавказской федерации, а также в автономных республиках РСФСР: Крымской, Дагестанской и Якутской.

В начале 1929 года в РККА состояли четыре украинские, две белорусские, две грузинские, армянская и азербайджанская стрелковые дивизии, узбекская и туркменская кавалерийские бригады, два татаро-башкирских стрелковых полка и один эскадрон, казахский дивизион и эскадрон, киргизский и бурят-монгольский дивизионы, таджикский и карельский батальоны.

Процесс ликвидации национальных частей в Красной Армии начался в 1934 году, когда были лишены статуса национальных украинские и белорусские дивизии. К началу 1938 года в РККА ещё оставались семь национальных дивизий (две грузинские, армянская, азербайджанская стрелковые, узбекская, туркменская, таджикская горно-кавалерийские), две бригады (горская и бурят-монгольская) и шесть национальных полков. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 7 марта 1938 года все национальные части в РККА упразднялись.

Практическое исполнение данного постановления не было немедленным. Так, только в июле 1940 года были убраны указания на национальность из названий 47-й Грузинской, 76-й Армянской и 77-й Азербайджанской горно-стрелковых дивизий. А поскольку уже в это время в состав СССР были включены Балтийские государства, и их армии как цельные единицы влились в РККА, то можно сказать, что до Великой Отечественной войны национально-республиканские формирования в РККА существовали без перерыва.

Апелляция к национальному патриотизму народов СССР

Армия каждого из Балтийских государств была переформирована в стрелковый корпус, им временно даже оставили форму старого образца. Хотя новые корпуса получили номера в порядке общей нумерации корпусов Красной Армии, неофициально они продолжали называться литовским, латвийским и эстонским. Правда, их жизнь оказалась недолгой. В первые недели войны подавляющее большинство солдат и офицеров прибалтийских корпусов сдалось немцам.

Однако и воссоздаваться прибалтийские части тоже стали первыми среди национально-республиканских. Делалось это, прежде всего, в пропагандистских целях. Воззвав, прежде всего, к национальному патриотизму русских и других славянских народов для моральной мобилизации на борьбу с захватчиком, руководство СССР логично стало апеллировать к национальным чувствам других народов. Правда, не везде это оказалось успешным.

Прибалтийские воинские части восстанавливались, как правило, из числа военнослужащих соответствующих национальностей, даже никогда не живших в Прибалтике. В них включались также жители этих республик, эвакуировавшиеся на восток вместе с Красной Армией.

Иной подход был при формировании национально-республиканских частей в тех республиках, которые оставались вне зоны немецкой оккупации. В них призывались на территориальной основе независимо от национальности. При этом в составе национально-республиканских формирований оказывалось некоторое число лиц славянских национальностей. В ряде случаев это считалось условием большей боевой стойкости таких частей, чем если бы они формировались на чисто этнической основе.

При этом значительная часть призывников из союзных и автономных республик направлялась в воинские части экстерриториального, смешанного характера.

Войска одиннадцати союзных республик и другие национальные части

1 февраля 1944 года сессия Верховного Совета СССР приняла поправки к Конституции СССР, разрешавшие союзным республикам иметь свои республиканские войсковые формирования.

К концу Великой Отечественной войны войсковые формирования союзных республик насчитывали: Азербайджанской ССР — десять дивизий, Армянской ССР — девять дивизий, Грузинской ССР — семь дивизий, Узбекской ССР — шесть дивизий и девять отдельных бригад, Туркменской ССР — семь дивизий и две бригады, Казахской ССР — две дивизии и четыре бригады, Киргизской ССР — три дивизии, Таджикской ССР — две дивизии и две бригады, Эстонская ССР — две дивизии (сведены в корпус), Латвийская ССР — две дивизии (сведены в корпус), Литовская ССР — одна дивизия.

Кроме того, в ходе Великой Отечественной войны были созданы формирования из уроженцев автономных республик России: 110-я и 111-я Калмыцкие кавалерийские дивизии, 114-я Чечено-Ингушская и 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии, а также 321-я Бурято-Якутская (официально такого названия не носила) стрелковая дивизия. 110-я Калмыцкая дивизия была расформирована в январе 1943 года. Та же участь ещё осенью 1942 года постигла Кабардино-Балкарскую и Чечено-Ингушскую дивизии. А формирование 111-й Калмыцкой дивизии и вовсе не было проведено до конца. 321-я дивизия была в 1943 году преобразована в 82-ю гвардейскую и стала территориально смешанной.

Также в СССР была создана 88-я отдельная Китайско-Корейская (неофициальное название) стрелковая бригада. Три её батальона состояли из советских китайцев, один — из корейцев, ещё четыре были смешанные и состояли как из китайцев и корейцев, депортированных с Дальнего Востока в республики Средней Азии, так и из представителей среднеазиатских народностей. Эта бригада создавалась в политических целях, находилась в резерве 25-й армии 1-го Дальневосточной фронта и не принимала участия в боях с японской Квантунской армией. Она примечательна тем, что в её рядах служил будущий вождь Северной Кореи Ким Ир Сен.

Итак, республиканские формирования имелись в 1945 году в одиннадцати союзных республиках СССР. По окончании войны от них отказались не сразу, хотя и проводили курс по их сокращению. Дольше всего просуществовали республиканские воинские формирования в республиках Прибалтики. Они были упразднены только в 1957 году.