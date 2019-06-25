Почему в XIX веке евреи начали «сливаться» с русскими

На протяжении столетий евреи перенимали черты тех народов, на землях которых они жили. Проживая на территории России, еврейская нация очень много взяла от русской, вследствие чего возникло особое понятие «русский еврей».

Как евреи появились на Руси?

Согласно одной из популярных исторических гипотез, после распада Хазарского каганата проживавшие там евреи массово мигрировали на запад. Известно, что еще в X веке в Киеве существовала еврейская община. После крещения Руси права евреев были сильно ограничены. Московские правители не позволяли им селиться на своих землях, если те не принимали христианство. Переход в православие часто становился единственным способом «легализации» для еврейского населения.

Религия

За процесс крещения евреи получали крупные пожалования из казны. Среди первых жителей московской Мещанской слободы, по переписям 1676 и 1684 годов, оказалось несколько евреев-выкрестов. Также выкресты проживали и в Новоиноземной слободе. Немало выкрестов встречалось среди медиков, переводчиков, иконописцев. Некоторые из них имели статус «детей боярских». При Петре I крещеные евреи влились в круги высшей российской аристократии. Так, еврейское происхождение имели вице-канцлер П. Шафиров, резидент в Амстердаме и Вене А. Веселовский (оба — выходцы из Мещанской слободы), а также генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга А. Дивьер.

Одежда и прически

Российские власти не были заинтересованы в существовании на территории страны еврейских общин и старались по возможности «слить» евреев с остальным населением. Так, во внутренние российские губернии евреям разрешалось приезжать лишь в русской одежде. В 1844 году административные органы еврейских общин — кагалы — были повсеместно упразднены, а их функции переданы городским управам и ратушам. А 1 мая 1850 года Николай I ввел полный запрет на ношение традиционной еврейской одежды. Ее разрешалось донашивать только старым евреям, и то они должны были платить за это особый налог. Кроме того, еврейским женщинам запретили брить головы, а мужчинам — носить пейсы. Талесы и кипы отныне можно было надевать только в синагогах.

Кухня и другие традиции

Еврейская кухня — это смесь кулинарных традиций разных стран. Живя на территории России, евреи, конечно, продолжали готовить и свои традиционные блюда, такие как цимес, форшмак, или фаршированная рыба, но постепенно перенимали и русские пищевые привычки — например, есть картошку. В прошлое ушла и традиция не работать по субботам. Шаббат в России сегодня соблюдают лишь те, кто сохранил иудейскую веру. Переняли евреи и русские похоронные традиции. Например, они хоронят покойников в гробах и устраивают поминки (по еврейской традиции это не принято), занавешивают в доме зеркала, отмечают девятый и сороковой день после смерти.

Образование и культура

Традиционное еврейское образование было религиозным. Однако в 1840-х Николай I создал государственную еврейскую образовательную систему, куда входили как начальные школы, так и училища, где готовили учителей и раввинов. Так возник слой светских еврейских интеллектуалов и просветителей.

Начиная с 1860-х, культурная изоляция еврейского населения России стала постепенно ослабевать. Все больше евреев перенимало русский язык и обычаи. Это привело к тому, что еврейская молодежь стала стремиться поступать в русские учебные заведения — гимназии и университеты — и таким образом сливаться с русской средой. Этому способствовала и отмена черты оседлости для некоторых категорий еврейского населения. Хотя в ряде учебных заведений существовала так называемая процентная норма для евреев, а в некоторые вузы (Электротехнический институт и Институт инженеров путей сообщения в Петербурге, Сельскохозяйственный институт в Москве, театральные училища в Москве и Петербурге) их вообще не принимали. При большевиках все ограничения были отменены (по крайней мере, формально), и евреи стали частью русской интеллигенции.

В ХХ столетии в России окончательно сложилась прослойка так называемых «русских евреев». Это были люди еврейского происхождения, воспитанные в русской культуре, чаще всего христианского вероисповедания, говорившие на русском языке и ничем, кроме национальности, не отличавшиеся от русских.