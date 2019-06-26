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Раскрыта тайна смерти на перевале Дятлова 

Газета.Ru 53 минуты назад
Найдена разгадка гибели на перевале Дятлова, передает сайт kp.ru.
По словам бывшей коллеги следователя Льва Иванова, который занимался делом о смерти туристов, Лидии Мельник, причина заключается в радиации.
В ходе расследования дела Иванов провел радиологическую экспертизу, несмотря на запрет начальства. В черновике наблюдательного производства приводятся результаты экспертизы, в которых выявлена радиация на одежде погибших.
Мельник сообщила, что радиация для нее "стала самой большой загадкой". Эксперты вымывали с ее с одежды две недели, но показатели радиометра все равно зашкаливали. Если понять причину появления радиации, то можно объяснить разрезы на палатке и травмы, уверена женщина.
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