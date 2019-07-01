Самые разрушительные наводнения в России

Затяжные ливневые дожди привели к мощному наводнению в Иркутской области — под воду ушли сотни километров и десятки сотен домов. За несколько дней затоплению подверглись Нижнеудинск и Тофалария, потом вода разлилась на запад до Тайшета и на восток к Тулуну. Люди теряют буквально все нажитое и могут только радоваться, что сохранили жизни.

В России из стихийных бедствий наводнения по площади охватываемых территорий превосходят все остальные. Всего в зонах, подверженных затоплению, проживает около 5 млн человек и 30% всех погибших от стихийных бедствий погибает от потопов. Ежегодно в стране происходит 40-70 крупных паводков и наводнений.

Юг России, 2002 год

Летом 2002 года после проливных дождей из берегов вышли реки юга России, в том числе Кубань, Лаба, Белая, Уруп и Сунжа. Полностью разрушены или затоплены были более 60 тыс. домов, погибли 172 человека. Ущерб составил 19,7 млрд рублей.

Туапсе и Сочи, 2010 год

Наводнения в России случаются по двум главным причинам: таяние снегов и ливневые дожди. В сентябре 2010 года в Краснодарском крае наводнение было вызвано дождями, которые подняли уровень горных рек. В Туапсинском и Апшеронском районах и рядом с Сочи затопило более 5 тыс. домов, жертвами стихии стали 17 человек. Ущерб оценили в 2 млрд рублей.

Якутия, май 2010

На реке Лена при таяние снего образовался ледяной затор. Вода вышла из берегов и залила огромные территории. Без крова оказались тысячи людей.

Крымск, 2012 год

Разрушительным по последствиям оказался потоп в Краснодарском крае летом 2012 года. Столкновение холодных и теплых воздушных масс привели к сильнейшим ливням в горах и подъему воды в реках Адерба, Баканка, Адагум. Волна пришла внезапно и принесла городу Крымск сильные разрушения. Погибли 171 человек.

Не все понимают, какой разрушительной силой обладает даже неглубокий поток. Достаточно глубины в 15 см, чтобы сбить с ног и унести взрослого человека.

Амурская область, 2013 год

Летом и осенью этого года было зафиксировано крупнейшее за последние 115 лет наводнение в бассейне реки Амур. Оно было вызвано аномальным природным явлением — нескончаемыми интенсивными осадками. В первую неделю сентября уровень воды в Амуре достиг пиковой отметки 808 см в Хабаровске, а через неделю — 910 см в Комсомольске-на-Амуре. В зоне затопления оказались около 190 тыс. человек, были разрушены сотни километров дорог. Единственной жертвой паводка стал младший сержант Баир Банзаракцаев, погибший 5 сентября при выполнении задания по укреплению дамбы и награжденный посмертно медалью "За отвагу". Ущерб от наводнения превысил 527 млрд рублей.

Приморский край, 2016 год.

Тайфун "Лайонрок", прошедший над Приморским краем 31 августа, вызывал мощный паводок. Пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона и 170 населенных пунктов были затоплены, ущерб был причинен более 15 тыс. домовладений.