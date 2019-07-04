Зачем в XIX веке индейцы на Аляске объявили войну русским

В середине 17 века моряки из экспедиции Семена Дежнева со стороны Сибири доплыли до Аляски. С 1700-х русские в поисках пушнины продвигались на новые земли, где вступали в контакт с местным индейским населением. Наиболее сложными оказались отношения с тлинкитами, проживавшими на юго-востоке Аляски на островах и вдоль побережья Тихого океана и которые считались самым воинственным народом региона. С ними русские поселенцы провели ряд войн, а мирный договор между русскими и тлинкитами был подписан в 2004 году.

Тлинкиты и британский фактор

Первая встреча с тлинкитами, которых русские называли «колюжанами» или «колошами», произошла в 1792 году и закончилась кровопролитием, в котором чуть не погиб будущий правитель русской Аляски Александр Баранов . На новом месте русские основали крепости Якутат и Михайловскую. Центром новых земель стал город Кадьяк. После конфликта поселенцы и коренные жители сохраняли мир, но весной 1802 года индейские кланы объединились в союз и начали войну. Причиной стала активная охота русских на морских бобров и сивучей, чей мех особенно ценился.

Американская исследовательница Лидия Блэк в своей работе «Русские на Аляске» писала, что еще в 1801 году с тлинкитскими вождями встречались представители британской компании Hudson’s Bay. От посланников индейцы получили партию мушкетов и порох, пообещав им права на добычу пушнины.

Тлинкиты против русских

В начале лета 1802 года 600 тлинкитских воинов напали на Михайловскую крепость, выстроенную на острове Ситка. В момент атаки в укреплении находилось всего 15 человек и после штурма оно было сожжено и разграблено. Дореволюционный историк Кирилл Хлебников, много лет изучавший историю Америки, работая с воспоминаниями участников тех событий, записал: «Внезапно бесшумно вышли из укрытия непроходимых лесов, вооруженные ружьями, копьями и кинжалами. Их лица были покрыты масками, изображающими головы животных, и вымазаны краской; их волосы были завязаны и опутаны орлом. Некоторые из масок были имитированы свирепыми животными со сверкающими зубами и чудовищными существами».

В последующие дни противник вел охоту на русских и их союзников алеутов, ранее отправившихся на добычу пушнины. Аляскинский историк Лидия Блэк выяснила, что из 29 русских и 200 алеутов в живых осталось 23 человека, которых подобрало проплывающее рядом с островом британское судно «Юникор». Осенью 1802 года для охраны Кадьяка из России прибыла шестипушечная бригантина «Св. Елизавета». Индейские воины не рискнули штурмовать поселение, но смогли выследить и полностью уничтожить два отряда разведчиков.

Штурм острова Ситка

Тлинкитские военный вождь, Катлиян, понимал, что русские вернутся, и приказал в короткий срок выстроить на острове Ситка крепость, способную выдержать пушечный огонь. В конце сентября 1804 года руководитель Русской Аляски, Александр Баранов, прибыл к острову. В его армии было 120 русских промысловиков на ботах «Ермак» и «Ростислав», а также 350 подконтрольных алеутов и эскимосов, передвигавшихся на байдарках. Главной ударной силой флотилии стал 14-пушечный шлюп «Нева» с экипажем в 50 моряков.

Перед началом атаки Баранов приказал поставить новую крепость, которую назвал Ново-Архангельской, и только после окончания строительства перешел к штурму индейских укреплений. Стены, выстроенные тлинкитами, выдержали артиллерийский огонь и 1 октября 1804 года русские двумя колоннами пошли на приступ. Индейцы начали обстреливать наступающих из ружей и нескольких небольших пушек.

Алеуты дрогнули и побежали к байдаркам, а тлинкиты, запертые в укрытии, ринулись в контратаку, которую поддержали их соплеменники, укрывшиеся в лесу. Всего в сражении приняло участие до 800 индейских воинов, облаченных в деревянные доспехи и животные маски. По воспоминания участника сражения, Юрия Лисянского, в бою погибло 8 русских и 14 союзных алеутов, которые и стали виновниками поражения. Тлинкиты захватили несколько пушек.

Мирный договор

До 3 октября русские обстреливали противника из пушек. Индейцы рассчитывали, что их поддержат остальные племена, но этого не произошло. Помощи не было, а провиант заканчивался. 4 октября вождь Катлиян согласился на переговоры, на которых Баранов уговорил его прекратить борьбу против русских. 7 октября индейцы покинули свои укрепления и переселились на соседний с Ситкой остров Чичагова. Однако конфликты русских с индейцами продолжались вплоть до продажи Аляски США в 1863 году.

В 2004 году тлинкитские кланы и прямые потомки правителя Русской Аляски Александра Баранова заключили мирный договор по индейским обычаям. Церемония была проведена при посредничестве официальных властей США.