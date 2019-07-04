Ученые отследили источник еще одного загадочного сигнала из космоса

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts (FRB)) — это короткие радиоимпульсы неизвестной природы, которые регистрируются радиотелескопами; впервые такой сигналы был обнаружен в 2007 году, и с тех пор было найдено уже около 85. Хотя самих сигналов детектировано уже довольно много, с поиском их источников дела обстоят гораздо сложнее (до недавнего времени был определен источник лишь одного повторяющегося FRB). Впрочем, недавно астрономы смогли довольно точно отследить, откуда пришел один из одиночных FRB; теперь же стало известно, что ученые отследили источник еще одного подобного сигнала.

Речь идет о сигнале FRB 190523. Его детектировала обсерватория Калифорнийского технологического института Owens Valley Radio Observatory (OVRO). Используя данные радиотелескопов и Обсерватория Кука на Гавайях, специалисты смогли найти источник загадочного сигнала — большую галактику, располагающуюся от Земли на расстоянии примерно 7,9 миллиарда световых лет.

Согласно одному из предположений, FRB производятся магнетарами — нейтронными звездами с очень сильными магнитными полями. Эта теория, по словам астронома Викрама Рави (Vikram Ravi), была разработана отчасти потому, что повторяющийся FRB 121102, как было отслежено учеными в 2017 году, прибыл из области активного звездообразования, где молодые магнетары могут образовываться в результате сверхновых массивных звезд; однако, как отмечает Рави, галактика, откуда прибыл FRB 190523, более спокойна (то же касается и галактики, откуда прибыл другой, недавно отслеженный сигнал FRB 180924, — это массивная галактика, не производящая более много новых звезд).

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature; кратко о результатах сообщает в пресс-релизе на сайте Калтеха.