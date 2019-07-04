Как из СССР угнали секретный самолет-истребитель

Казалось бы, угнать самолет из СССР могли бы только американцы. А на самом деле угон совершил советский гражданин Виктор Беленко . Мужчина служил на уникальном истребителе-перехватчике МиГ-25, за данные о котором вели борьбу многие иностранные державы.

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Беленко был отличным офицером, членом партии и комсомольского бюро, и никто не думал, что он способен на такое предательство. Однако утром 6 сентября 1976 года летчик поднялся в небо на истребителе-перехватчике на воздушные занятия.

Затем он сделал вид, что упал в море: снизился до 250 метров, укрывшись от радиолокационных систем СССР, способных вычислить истинное направление самолета. На самом же деле Беленко пролетел вдоль советских берегов в Японию.

Через несколько часов летчик запросил политического убежища, которое ему предоставили Соединенные Штаты. Затем американские власти увозят его вместе с самолетом и разбираю долгожданный советский МиГ-25. Японские и американские специалисты детально изучают борт, а затем собирают и спокойно передают СССР.

Предательство Беленко расследовал специальный отдел КГБ. Конечно, предполагалось, что летчика завербовали, однако потом выяснилось, что у него были свои мотивы. Мужчину не устраивало положение дел на службе: из-за халатного командования ему не давали звания капитана. Кроме того, ему не нравилось начальство, условия службы и оплата.

А уникальный самолет «билетом» Беленко в новую заграничную жизнь. Конечно, он был очень интересен властям США, которые долго с ним работали и дали возможность быстро получить гражданство и натурализоваться. После перебежчик работал в американской авиации и сотрудничал с разведывательными органами США. Виктор Беленко по сей день живет в Калифорнии.