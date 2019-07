Продолжение романа «Секс в большом городе» появится на русском языке осенью

Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнел появится на русском языке в октябре 2019 года, сообщил на презентации в четверг директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов.

Книга "Секс в большом городе" представляет сборник статей журналистки Кэндес Бушнел. Впервые ее опубликовали в 1997 году. Год спустя состоялась премьера одноименного сериала, который приобрел популярность по всему миру.

"Продолжение популярного романа "Секс в большом городе" в октябре появится на русском языке", — рассказал Яронов.

На английском роман выходит 6 августа и называется Is There Still Sex In The City?