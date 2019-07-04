Зачем Русь платила дань Золотой Орде после свержения ига

Традиционный ответ, записанный во все учебники, гласит, что Московское государство навсегда прекратило выплату дани Золотой Орде при великом князе Иване III в 1470-х. Решение Ивана III вызвало неудачный поход на Москву золотоордынского хана Ахмата в 1480 году. Вскоре после этого распалась сама Золотая Орда, и Россия стала полностью независимым государством.

Если так, тогда почему в завещании (духовной грамоте) того же Ивана III, писанной в 1504 году, упоминается «ордынский выход» — дань, ежегодно посылавшаяся русскими князьями татарским ханам? Иван III предписывает своим младшим сыновьям давать деньги «в выходы в ординские» старшему сыну — Василию, когда он взойдет на московский престол вместо своего отца.

«Ордынский выход»

Где-то с конца 13 — начала 14 вв. со страниц древнерусских летописей исчезают баскаки — ордынские чиновники, надзиравшие за сбором дани с русских земель и контролировавшие ее отправку в Орду. Сбор и посылка дани становится прерогативой самих русских князей, укреплявших тем самым свою власть над населением. Ярлык на княжение, выдававшийся ханом, был вместе с тем подтверждением права князя собирать дань и вести сношения с Ордой. Русский князь становился, таким образом, главным фискальным чиновником Золотой Орды в соответствующем улусе. Ханам было выгодно иметь одного ответственного за сбор дани. Таким образом, они подспудно укрепляли власть самого сильного из русских князей, не подозревая о том, что этот же процесс приближает конец владычества Орды над Русью. Так в общих чертах описывали становление Московского централизованного государства Николай Карамзин Николай Костомаров , Дмитрий Иловайский, некоторые другие русские историки 19 столетия. Но окончательное прекращение выплаты ордынского выхода в Золотую Орду с 1472 (по другим источникам — с 1476) года вовсе не означало прекращения фискального гнета, известного как «монголо-татарское иго». Во-первых, ордынский выход продолжал взиматься московским великим князем со всех подвластных земель, а в них теперь входила почти вся Русь.

Русские крестьяне все так же платили «в Орду» по рублю с двух сох (мера земельной площади), только теперь эти деньги шли не в Орду, а на содержание непрерывно растущего аппарата великокняжеской власти. Во-вторых, падение Золотой Орды не означало прекращения вассальных отношений Рюриковичей к Чингизидам. Только теперь сменилась резиденция главного Чингизида для Руси — Крым вместо Нижней Волги.

Крымская Орда вместо Золотой

В 1474 году Иван III заключил тесный союз против Золотой Орды и Великого княжества Литовско-Русского (ВКЛР) с ханом Крымской Орды Менгли-Гиреем. Совместными силами союзники сокрушили Золотую Орду и серьезно потрепали Литву. Время прекращения выплаты Москвой дани Золотой Орде удивительно точно совпадает с датой заключения союза с Крымом. Дань продолжала поступать из Руси, только теперь уже другому татарскому хану — крымскому. Вероятно, теперь, со сменой верховного сюзерена, московский князь удерживал в своих руках значительно большую часть дани, чем раньше, когда платил ее Золотой Орде. Это событие и называется в наших учебниках «свержением монголо-татарского ига».

В русских дипломатических документах дань, посылавшаяся на протяжении 15—17 вв. Россией в Крым, уклончиво именуется «поминками». Крымские ханы всякий раз не стеснялись жаловаться на недостаточный размер «поминков» и требовать большего, грозя войной в случае неуплаты. Слова не расходились с делом — уже Менгли-Гирей в 1510 году нарушил перемирие с Москвой. После этого походы крымцев на Россию стали обычным явлением. Ислам-Гирей в 1535 году потребовал от бояр при малолетнем Иване IV уплаты половины московской казны! Получив дань, крымские ханы выдавали «шертные (клятвенные) грамоты», в которых обещали впредь не воевать русских земель. Это не мешало им время от времени предпринимать набеги даже и после получения очередных «поминков».

Петр Великий как освободитель Руси от крымско-татарского ига

Из слов духовной грамоты Ивана III — «в выходы в ординские, и в Крым, и в Астрахань, и в Казань, и в Царевичев городок (Касимов)» — часто делают вывод, что ордынский выход шел теперь на содержание живших в Московском государстве претендентов на ханские престолы. Это предположение, однако, ничем не подтверждается. В 16 веке известны факты выплаты Москвой дани другим татарским ханствам, помимо Крыма, и название «выход ордынский» было, видимо, универсальным обозначением всех выплат Руси Чингизидам. Так, в 1539 году Москва была вынуждена откупиться от Казани богатой денежной данью. Точная дата исчезновения ордынского выхода как налога, взимавшегося московским князем с подвластного населения, неизвестна.

Но в 1551 году появляется новый налог — «полоняничные деньги» — предназначенный для выкупа пленников, захваченных теми же татарами (в основном крымскими). Возможно, что один налог сменил другой. Это совпало с возложением Иваном IV на себя титула царя (до сих пор царями на Руси называли татарских ханов) и началом войн с Крымом. В 1550-е гг. временно прекратилась практика регулярной выплаты Русью «поминков» Крыму. Но в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву и принудил Ивана Грозного не только возобновить выплату дани, но и обещать дать Крымскому ханству Астрахань. Только победа в 1572 году русского войска над крымским, вторично шедшим разорять Москву, под селом Молоди, избавила Русское государство от территориальных уступок. Но дань пришлось платить еще больше ста лет.

В середине 17 века русский эмигрант, подьячий Григорий Котошихин, писал, характеризуя московско-крымские отношения, что крымскому хану, его семейству и его вельможам ежегодно отправляют богатые дары из Москвы. «А чего кому не достанет по росписи, и они тех посланников мучат и бьют и в тюрьме держат. А посылают им те поминки для того, чтобы они на украинные города войною не ходили и городов и мест не разоряли. Однако они, такие дары беручи, на то не смотрят, чинят, что хотят. А будет тех поминков на год больше 20 тысяч рублев». Последняя выплата «поминков» крымскому хану была произведена в 1686 году.

По Константинопольскому мирному договору 1700 года была официально прекращена практика ежегодных выплат дани Россией Крыму. «А понеже Московское государство самовластное и свободное государство есть, дача, которая по се время погодно давана была крымским ханам и крымским татарам, впредь да не будет должна», — такая формулировка, свидетельствующая о независимости России, впервые появилась в договорах между русскими и татарами лишь при Петре Великом. Можно, конечно, говорить, что аналогичные «поминки» направлялись в Крым в то время и Речью Посполитой, и что это не мешало как России, так и Польше быть суверенными государствами. Но важно еще и то, как наличие «поминков» воспринималось теми, кому они посылались, а тут все было однозначно: платят — значит, данники.