Раскрыто убийство, произошедшее 33 тыс. лет назад

Ученым удалось раскрыть убийство человека из румынской пещеры Чокловина, которое произошло около 33 тыс. лет назад.

Раньше эксперты считали, что человек, чьи останки нашли в пещере еще в 1941 году, получил повреждения на черепе уже после смерти. Однако новые технологии позволили понять, что это не женщина, как предполагалось, а все же мужчина. И что он был убит при интересных обстоятельствах.

Однако многочисленные трещины на его черепе еще долго интересовали палеонтологов. Так, недавно, ученые во главе с Еленой Краниоти из Университета Крита попытались установить характер повреждений, сделав компьютерную томографию крышки черепа.

Кроме того, они с помощью металла имитировали крышку черепа, установили ее на манекен и проверяли, от каких предметов на черепе могли возникнуть подобные следы.

Томография показала, что углы, под которыми были сделаны удары, тупые, а черепные трещины не имеют признаков заживления. Ученые отметили, что так бывает, когда удар получает живой человек.

При этом один след имел форму линейного перелома, а второй выглядит как оскольчатый вдавленный перелом, возникающий при ударах тупым предметом.

По мнению исследователей, первый перелом человек получил в результате падения с высоты собственного роста. Эту версию они проверили на манекене, выяснив, что в таком случае получается идентичная трещина.

А второй перелом нанес другой человек, потому как ударить тупым предметом мужчину по черепу мог только человек. При этом скорее всего убийство совершил левша, так как его удары попали на правую сторону жертвы.

Таким образом, ученые выяснили, что 33 тысячи лет назад в трансильванской пещере произошло преднамеренное убийство. По какой причине был убит доисторический человек неизвестно, однако эксперты отмечают, что между Homo sapiens зачастую происходили жестокие межличностные конфликты.