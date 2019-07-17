История самого необычного солдата Первой мировой

В августе 1915 года на призывной пункт 3-го Трансваальского полка 1-й Южноафриканской пехотной бригады прибыл новый призывник по имени Альберт Марр.

После прохождения медицинского осмотра и иных официальных процедур теперь уже рядовой под номером 4927 обратился к командованию полка с необычной просьбой. Он попросил, чтобы на фронте его сопровождал товарищ — бабуин разновидности чакма по кличке Джеки.

Немного поразмыслив, офицеры согласились зачислить в ряды полка необычного бойца. Так началась одиссея бабуина Джеки и его хозяина по полям сражений в пустынях Северной Африки, лесам и болотам Франции и Фландрии.

Дружба Альберта и Джеки началась задолго до войны на маленькой ферме Чешир в пригороде южноафриканского города Претория. Альберт, живший на этой ферме вместе с родителями, однажды подобрал осиротевшего детёныша бабуина, который бродил на опушке леса.

Вскоре малыш-бабуин стал всеобщим любимцем, он быстро поддавался дрессировке и вырос в крупного сильного самца. Обезьяна и человек настолько привязались друг к другу, что Альберту, собравшемуся на войну, даже в голову не могло прийти, что он оставит своего питомца дома.

Чакма, или медвежий павиан, обитающий в южной части Африки, является одной из самых больших обезьян семейства мартышковых: рост некоторых особей достигает 115 см при весе около 31 кг.

Бабуин-чакма может быть очень опасен и способен расправиться с охотничьей собакой и даже с леопардом. Учитывая непростой характер этих обезьян, остаётся только удивляться тому, как Альберт смог приручить молодого бабуина. Очевидцы утверждали, что Джеки прибыл в армию уже хорошо дрессированным и настолько всем полюбился, что почти сразу стал официальным талисманом полка.

Ридус

3-й Трансваальский полк 1-й Южноафриканской пехотной бригады, где служили Альберт Марр и его питомец, входил в состав добровольческих Южноафриканских экспедиционных сил (SAOEF), созданных южноафриканским правительством для поддержки метрополии в июле 1915 года.

Почти все военнослужащие этого полка происходили из провинции Трансвааль и Родезии. Командовал полком английский подполковник Эдвард Френсис Теккерей. 1-я Южноафриканская пехотная бригада была придана 9-й Шотландской дивизии британской армии и участвовала в боевых действиях в Египте (1916 год), Франции и Бельгии (1916−1918 годы).

Бабуин быстро освоился с армейской рутиной. Вместе с остальными военнослужащими Джеки ел в солдатской столовой, умело используя нож и вилку, а после еды мыл посуду в специально выделенном для него тазу. Он участвовал в занятиях по строевой подготовке, маршируя вместе со всеми в строю в специально сшитой для него форме с положенными знаками различия и отверстием для хвоста.

Джеки очень любил развлекать сослуживцев во время отдыха, раскуривая для них трубки и сигареты, не забывая при этом лихо приветствовать проходящих мимо офицеров. Он научился выполнять команды «Смирно!» и «Вольно!» как настоящий британский пехотинец.

Боевое крещение Альберт и Джеки получили в Египте в военных действиях против Санусии — суфийского религиозно-политического ордена (тариката), существующего до сих пор на территории Ливии и Египта. Во время Первой мировой войны последователи ордена поддерживали тесные связи с Османской и Германской империями.

Летом 1915 года османы убедили тогдашнего лидера ордена Ахмеда Шарифа-эс-Санусси объявить джихад англичанам и напасть на оккупированный Британией Египет. 1-я Южноафриканская пехотная бригада вместе с другими британскими силами была отправлена в Египет, чтобы противодействовать джихадистам. В знаменитой битве при Агагии 26 февраля 1916 года Альберт Марр был ранен в плечо. Пока не прибыли санитары, обезумевший от горя Джеки прикрывал собой хозяина, лежавшего на земле, и зализывал ему рану. Именно тогда Джеки стал для рядовых полка не просто талисманом, а боевым товарищем.

Вскоре Марр выписался из госпиталя и вернулся в свой полк. Затем он и Джеки отправились в Европу, где более двух лет сражались во Франции и Фландрии. Некоторые очевидцы впоследствии утверждали, что Джеки даже участвовал в наступлениях 3-го Трансваальского полка на вражеские окопы, но особо ценным бабуин оказался во время ночных караулов.

Обладая острыми зрением и слухом, он заранее предупреждал хозяина о движении противника либо особым обезьяньим лаем, либо дёргая Альберта за полу шинели.

Долгое время Альберту и Джеки удавалось воевать без ранений, но в апреле 1918 года удача изменила храброму бабуину и его хозяину. 1-я бригада оказалась под сильнейшим артобстрелом при отступлении во время битвы при Пашендале в районе бельгийского городка Ренингельст.

Испуганный Джеки, попав под обстрел, отчаянно пытался построить вокруг себя стену из камней, чтобы защититься от осколков. Один из них ранил обезьяну в переднюю лапу, а второй почти отрубил заднюю: она висела на нескольких сухожилиях. Альберт также был ранен, но, к счастью, легко.

Когда Джеки доставили в полевой госпиталь, врачи не знали, что делать, не имея опыта в операциях над животными. Наконец Джеки усыпили хлороформом и провели ампутацию задней лапы.

Никто не знал, выживет ли бабуин.

Вот что писал об этом в своих воспоминаниях подполковник Р. Н. Вудсенд из Королевского медицинского корпуса, оперировавший обезьяну:

Это было ужасное зрелище. Животное размером с маленького мальчика, которого на руках принёс его хозяин, стонало от боли. А солдат кричал нам в лицо: «Сделайте что-нибудь для него! Он спас мне жизнь в Египте, он ухаживал за мной, когда я болел дизентерией!» Бабуин был тяжело ранен, левая задняя лапа свисала на клочках мышц, ещё одна открытая рана была в правой передней лапе. Мы решили дать пациенту хлороформ и перевязать его раны. Если бы он умер под наркозом, возможно, это было бы лучше всего. Поскольку я никогда раньше не делал анестезию такому пациенту, я думал, что это будет лучшим результатом. Однако он перенёс хлороформ так, как будто это был простой стакан виски, и очень быстро уснул. Ампутировать ногу ножницами было несложно, я очистил раны и перевязал их как мог.

К удивлению врачей, бабуин быстро выздоравливал. Говорили, что когда его пришёл проведать командир полка, Джеки подскочил на кровати и отдал изумлённому офицеру честь.

Для рядовых Альберта Марра и Джеки служба завершилась 11 ноября 1918 года. Они были отправлены в Англию, где Джеки сразу стал знаменитостью: о нём писали все лондонские газеты, он участвовал в параде на Дне лорда-мэра Лондона.

До февраля 1919 года Джеки и Марр по поручению военного министерства и правительства Южной Африки сотрудничали с Красным Крестом , участвуя в благотворительных акциях по сбору денег для больных и раненых солдат. Они собирали огромные суммы, позволяя публике за полкроны пожать Джеки руку, а за пять шиллингов — поцеловать его.

В апреле 1919 года Джеки вернулся в Южную Африку, где ему было присвоено звание капрала, выписаны официальные документы об увольнении и назначена военная пенсия.

Теперь, как у настоящего ветерана войны, на рукаве его мундира красовались золотая полоса и три синих шеврона, означавших три года службы на фронте. В мае 1919 года Джеки и Альберт вернулись в Преторию. 31 июля 1920 года на Параде мира на Церковной площади Претории бабуину вручили Медаль за службу гражданам Претории (Pretoria Citizen’s Service Medal).

Вскоре Альберт и Джеки вернулись на свою семейную ферму, чтобы среди мирной жизни забыть военные ужасы, но война настигла Джеки и дома. Во время сильной грозы, разразившейся 22 мая 1921 года, бабуин испугался сильных ударов грома, схожих с разрывами снарядов, его сердце не выдержало, и Джеки умер. Таков был трагический конец одного из самых удивительных солдат Южной Африки. Его друг и боевой товарищ Альберт Марр, наоборот, прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 84 лет в августе 1973 года.