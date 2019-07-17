Владимир Путин рассказывает о том, что происходило во время открытия Зимних Олимпийских Игр в 2014 году в Сочи. Президенту доложили, что террористы захватили самолет, который должен следовать из Украины в Турцию и на борту которого находится 110 пассажиров. Захватчики требовали посадки в Сочи. Чем может закончится такое требование известно из трагедии, произошедшей в США 11 сентября 2001 года. Незамедлительно в правительстве Российской Федерации было принято решение поднять в воздух боевую авиацию для преследования захваченного пассажирского самолета. В случае необходимости было приказано сбивать Боинг. К счастью, вскоре раздался второй звонок и президенту было доложено, что террористы не захватывали самолет, а это пьяные выходки пассажиров.
Трагедия «11 сентября» могла повториться в Сочи
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