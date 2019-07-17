Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедия «11 сентября» могла повториться в Сочи 

Рамблер 1 час назад
Владимир Путин рассказывает о том, что происходило во время открытия Зимних Олимпийских Игр в 2014 году в Сочи. Президенту доложили, что террористы захватили самолет, который должен следовать из Украины в Турцию и на борту которого находится 110 пассажиров. Захватчики требовали посадки в Сочи. Чем может закончится такое требование известно из трагедии, произошедшей в США 11 сентября 2001 года. Незамедлительно в правительстве Российской Федерации было принято решение поднять в воздух боевую авиацию для преследования захваченного пассажирского самолета. В случае необходимости было приказано сбивать Боинг. К счастью, вскоре раздался второй звонок и президенту было доложено, что террористы не захватывали самолет, а это пьяные выходки пассажиров.
Истории , Видео , Владимир Путин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сумасшедшие медицинские процедуры в истории
Как Сталин участвовал в вооруженных налетах15
Можно ли следить за человеком через веб-камеру3
Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps6
Вещи из СССР, которые у вас купят за крупную сумму22
Видео
10:49
Вещи из СССР, которые у вас купят за крупную сумму
Вещи
02:04
Что означают эти наколки на зоне
Истории
00:54
Судьба российских солдат, оставшихся в Афганистане
Люди
02:01
Почему воры в законе отращивают ноготь на мизинце
Люди
00:31
Россияне увидят последнее лунное затмение
Места
03:16
Трагедия «11 сентября» могла повториться в Сочи
Истории
00:45
Дворняга похитила бойцовского пса
Безумный мир
10:08
Невиданные гиганты, найденные на картах Google Maps
Безумный мир
10:13
Животные, которые создали ученые
Безумный мир
00:35
Найдена гигантская медуза человеческого роста
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение