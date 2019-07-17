Крестильное имя: как его правильно выбрать

При совершении таинства крещения обычно верующий нарекается новым именем. Но как быть, если человек крестился в раннем детстве и не помнит своего имени, а подсказать некому? Или как, например, молиться за того, чье имя вам неизвестно?

На самом деле верующий, прошедший таинство крещения, нарекается другим именем далеко не всегда. Необходимость обретения второго имени бывает продиктована исключительно отсутствием паспортного имени в православных святцах. Именно в святцах (или месяцеслове) указываются дни памяти христианских святых. Об этом говорит и протоиерей Игорь Рябко. По мнению священника, если при крещении родители ребенка, имя которого имеется в святцах, дают ему второе, то данные действия можно охарактеризовать как простые суеверия. Некоторые считают, что тайное имя защищает человека от сглаза, порчи и других негативных влияний.

Имя, данное человеку при крещении, используется во всех сферах его церковной жизни, а главное при совершении всевозможных таинств (исповедь, причастие и пр.). В частности, в церковных молитвах христианин упоминается только под именем, обретенным им в результате крещения. Именно поэтому знать свое собственное христианское имя и имена близких людей так важно.

Если же вы по каким-либо причинам не можете вспомнить или вовсе не знаете имени, которое вы получили при крещении, священнослужители помогут вам исправить это недоразумение. Так, священник Константин Пархоменко рекомендует ознакомиться с житиями святых и выбрать того из них, кто «откликнется в сердце». Затем, как советует Константин Пархоменко, необходимо прийти в храм и попросить батюшку совершить чин наречения имени.

Аналогичные рекомендации дает и отец Максим Каскун. По словам священника, чином наречения имени нередко пользуются не только сразу после таинства крещения, но и спустя много лет именно для подобных целей. Под обретенным христианским именем верующий впоследствии и причащается. Понятно, что ни в коем случае крестить во второй раз не следует, так как данное таинство совершается только один раз в жизни и обратной силы не имеет.

В том случае, если ваше паспортное имя имеется в святцах, то некоторые священнослужители допускают возможность того, что можно оставить все как есть. Например, иерей Сергей Осипов советует тем верующим, чьи имена входят в список православных святых, призывать для помощи соответствующего небесного покровителя. Но даже в данной ситуации лишним не будет и лично посоветоваться с батюшкой.

Что касается близких, а в частности уже усопших, чьи имена вы позабыли или не знаете, протоиерей Андрей Ефанов утверждает, что для того, чтобы поминать почивших их светскими именами, необходимо сходить в церковь и попросить благословения на это у священнослужителя.