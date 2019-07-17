Зачем проверяют мироточащие иконы на подлинность

В истории и Предании христианской Церкви есть множество свидетельств о таком явлении, как мироточение — то есть самопроизвольное истечение благовонного масла от икон и мощей, которое нередко сопровождалось чудесными исцелениями.

История

Однозначного богословского толкования этому явлению нет, однако многие склонны считать его либо знамением каких-либо ужасных событий, либо напротив — проявлением милости Божией по отношению к людям. Первые же свидетельства об этом явлении мы встречаем в апокрифах и житиях раннехристианских святых (например, «Мученичество Феодота Анкирского», «Деяние апостола Филиппа). По преданию, при перенесении гроба с мощами Святителя Николая в город Бари (1087 год) обнаружилось, что гроб святого наполнен душистым миром. На Руси также известны примеры мироточения мощей: например, святых Киево-Печерской Лавры.

В древней русской Церкви зафиксированных примеров явления мира на иконах не так много, одни из самых известных — Толгская икона Божией Матери, замироточившая в XIV веке, и Оранская Владимирская икона, отмеченная мироточением в ХVII веке.

Помимо подлинного мироточения, природа которого до конца не ясна, всегда имел место и очевидный подлог, а потому со временем возникла необходимость проверки и изучения каждого случая. В среде учёных и богословов споры о характере мироточения ведутся непрестанно.

Безусловную веру в чудесное происхождение явления, пожалуй, впервые поколебал император Пётр I. Будучи человеком, весьма скептически настроенным по отношению к разного рода „чудесам“ и „древнему благочестию“, а также ценящим разумное знание выше неразумной веры, он лично разоблачил одно из таких „чудес“ и повелел в дальнейшем подобных подлогов избегать. Об этом повествуется в книге Ивана Голикова „Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России“, изданной в конце XVIII века. Император, взяв в храме в руки одну из „плачущих“ икон, обнаружил на ней отверстия в области глаз, а сзади, под окладом — ёмкости, в которых содержалось масло. Под действием тепла от свечей оно начинало нагреваться и вытекать.

Именно с петровских времён, с тех пор, когда Церковь стала подчиняться светской власти, проверка мироточивых иконы на подлинность стала правилом. До 1917 года был определённый порядок, согласно которому проверялся каждый случай. Сперва объект изучался экспертами полиции на предмет возможной скрытой „инженерии“, составлялся акт осмотра. Затем образ передавали на изучение епархиальной комиссии, члены которой фиксировали свидетельства очевидцев, а затем „подшивали“ их в рапорт, направляемый митрополиту. Если все сходились на том, что это подлинное чудо, то образ на год помещался в стеклянный киот под охрану. Официально о чуде объявляли лишь в том случае, если спустя это время мироточение от иконы продолжалось.

Современность

Само по себе мироточение не является свидетельством святости или чудотворности, и сама природа его далеко не всегда, по мнению представителей Церкви, может иметь Божественное происхождение. Известный миссионер Андрей Кураев , например, пишет: „Мироточили даже языческие статуи. Мироточат иконы в жутчайшей секте по имени „Богородичный центр“ (она же „Церковь Державной Божией Матери“). Поэтому само по себе крово-, слезо-, мироточение не является аргументом святости того или иного изображения, тем более персонажа“.

В конце ХХ века в России стали распространяться слухи о многочисленных случаях именно мироточения или „плача“ икон, что породило противоречивые и неоднозначные реакции как в народе, так и со стороны священнослужителей и учёных. Во многом это явление связывают с ажиотажем, который возник вокруг религиозности в 1990-е после длительного периода принудительного атеизма, а потому Церковь и эксперты призывают относиться к этому явлению весьма осторожно.

В связи с „массовым мироточением“, РПЦ создала специальную комиссию, которая определила процедуру исследования и освидетельствования каждого подобного случая. О нём докладывается в епархиальное управление, которое направляет на место комиссию. Члены этой комиссии опрашивают очевидцев, изучают условия хранения образа, делают тщательный осмотр.

Если факт мироточения подтверждается, образ отправляют на новое, более доскональное исследование, в котором выявляется природа самих маслянистых выделений, появившихся на иконе.

Если в результате расследования не выявлено, что миро появилось естественным путём — икону опечатывают, помещая в специальный киот. Если появление мира продолжается, то образ объявляется мироточивым. То есть формально процедура экспертизы аналогична той, которую проделывали до революции. Однако существенная разница заключается в технических средствах современных исследователей, например, в возможностях биохимических исследований и опыте криминалистической экспертизы.