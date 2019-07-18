Почему ложь в прессе называют «уткой»

У происхождения этого названия есть две версии.

Согласно одной из них, «виноваты» в этом редакторы немецких газет. Принимая от авторов и публикуя сенсационные материалы, слишком похожие на ложь, они помечали их двумя буквами — NT (первые буквы латинской фразы «не проверено»). Немцы прочитывали их как слово ente (в переводе на русский язык — «утка»). С тех пор, согласно данной версии, непроверенные сенсации, оказывающиеся выдумкой, и стали называть «утками».

Вторая версия сама по себе очень похожа на выдумку, но имеет место быть. В конце 18 века в одной из газет Франции напечатали шуточный материал о крайне продуктивном способе охоты на уток. Охотникам предлагали отварить желудь в отваре со слабительным, привязать его к прочной тонкой веревке и оставить приспособление в месте обитания уток. Согласно задумке, утка, увидевшая желудь, его съедает, но из-за пропитки он выходит из нее очень быстро естественным путем, продолжая болтаться на веревочке. Далее его подбирает другая утка, затем третья и так далее. В итоге охотник становится обладателем целой связки уточек. Способ, конечно, так себе, но говорили, что многие читатели поверили странному совету. Газете даже пришлось давать опровержение. А у лжи в СМИ появилось название «утка».