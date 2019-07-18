Почему русских считают угрюмыми и злыми

За многие века русский народ обзавелся большим количеством стереотипов, которые известны как в нашей стране, так и за границей. Может, виной всему фоносемантика (наука, изучающая взаимосвязь между произношением слова и его значением). Ведь определенные звучания слов рождают у нас ассоциации с другими лексемами в родном языке, которые сказываются на восприятии иностранцами страны и ее населения. Или взрывной характер россиян? Попробуем разобраться.

Фоносемантические причины

В английском языке слово "Россия" пишется как Russia, а звучит — "раша". Это может вызвать неоднозначные ассоциации носителей языка, поскольку фонетически близкое слово "rush" (произносится как "раш") обозначает "грубый". Оно имеет много трактовок, но у англоговорящего населения ассоциируется