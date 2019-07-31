Почему власти скрывали Куреневскую трагедию

Куреневская трагедия стала одной из самых крупных техногенных катастроф Советского союза. Она произошла 13 марта 1961 года, а точное количество погибших и пострадавших неизвестно до сих пор.

Предпосылки

Дело в том, что после войны Киев превратился в одну большую стройку, но власти Киева не продумали, куда отправлять отходы. Вопрос о складе жидких материалов был не решен. Наиболее остро стоял вопрос пульпы — смеси от кирпичного производства.

Полигон для этого построили в районе Куреневки и Бабьего Яра, где проживало много людей. Для пульпы возвели насыпную дамбу, но строители ошиблись с подсчетами. Во-первых, жидкий отход оказывал на материалы гораздо большее давление, нежели вода. Во-вторых, после весеннего таяния и дождей появился большой приток воды, который не учли. Кроме того, Киев стоит на лессовом грунте, который плохо впитывает в себя жидкость.

Дамба начала протекать практически сразу же после ее постройки. Местные жители жаловались на грязные ручьи, а за день до трагедии рабочие жаловались на треск дамбы, но власти не предприняли ничего.

Потоп

Дамбу прорвало рано утром, когда одни уже собирались на работу, а другие уже вовсю развозили людей по городу. Улицы и дороги в Куреневке были заполнены. Первый прорыв затопил стадион "Спартак" и снес несколько частных домов, а в 8:30 началась страшная катастрофа. В итоге на район обрушился грязевой вал шириной 20 метров и высотой 14 метров. Он был настолько сильным, что сносил на своем пути автобусы, трамваи, дома, машины и людей. Всего потоп продолжался полтора часа, но его последствия были катастрофическими.

"И вдруг всё потемнело. На нас шёл вал — сплошная пенящаяся масса какого-то серого цвета. Вал был выше домов и закрывал собой небо. Стоявший впереди меня человек на мгновение рывком раздвинул двери и шагнул вперёд. Я — вслед за ним. Поток сбил меня с ног, но чудом оставшись на поверхности и барахтаясь, я добралась до ограды стадиона", рассказывала местная учительница М. Н. Новгородская.

Количество жертв было велико и из-за того, что в некоторых местах пульпа застывала, а во многих трамвайных и автобусных парках не успели отключить электричество.

Реакция властей

Власти решили замолчать Куреневскую трагедию, поэтому в день потопа в Киеве была отключена междугородняя и международная связь, а СМИ сообщили о случившемся только через три дня. Информация об этом событии подвергалась жесткой цензуре. Даже погибших хоронили на разных кладбищах и записывали разные даты. В первом официальном отчете привели только сухие цифры, а позже назвали количество погибших — 150. Однако, эксперты утверждают, что на самом деле эта цифра должна быть в 10 раз больше, но точное количество жертв невозможно установить до сих пор.