6 главных опасностей, угрожающих человечеству 

Человечество надеется прожить долго, однако далеко не факт, что мы действительно просуществуем как вид еще хотя бы 1000 лет. Среди главных опасностей, угрожающих людям, ученые называют следующие.
Изменение климата
В Великобритании глобальное изменение климата уже объявили чрезвычайной государственной ситуацией. Потепление происходит быстрее, чем предполагали ученые раньше. Неизвестно, как далеко оно зайдет и сможет ли человечество приспособиться к новым условиям.
Техногенная катастрофа
Массовые аварии на ядерных станциях или ядерные взрывы могут случиться в том числе из-за измнения климата, землетрясений, террористических атак, а также очередной мировой войны.
Пандемия, вызванная новым вирусом
Ученые разрабатывают новые вирусы и изучают старые, а вирусы, находящиеся в "дикой природе", постоянно мутируют, становясь устойчивыми к известным лекарствам. В Средние века пандемия чумы унесла до 75% жизней в ряде стран, в начале XX века человечество сильно проредила пандемия "испанского гриппа". Кто поклянется, что новый вирус не окажется еще более жестоким к людям?
Искусственный интеллект
Илон Маск считает, что человечество недооценивает опасность AI (искусственного интеллекта). В полном соответствии с сюжетом "Терминатора" бунт машин может привести к стиранию человечества с лица Земли.
Атака из космоса
Звучит фантастически? Но одна из главных опасностей будущего — та, о которой мы даже не догадываемся. Мы не знаем, какие технологии могут быть у инопланетных разумных рас и не можем быть уверены, что как разумная форма жизни одиноки во Вселенной.
Удар астероида
Крупный неодушевленный космический объект, врезавшись в Землю, может на годы изменить земной климат и привести к вымиранию не только человечества, но и 90% других видов жизни. Так, как это случилось во времена динозавров. Кстати, по сравнению с динозаврами человечество прожило на Земле совсем недолго.