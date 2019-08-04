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6 главных опасностей, угрожающих человечеству 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Человечество надеется прожить долго, однако далеко не факт, что мы действительно просуществуем как вид еще хотя бы 1000 лет. Среди главных опасностей, угрожающих людям, ученые называют следующие.

Изменение климата

В Великобритании глобальное изменение климата уже объявили чрезвычайной государственной ситуацией. Потепление происходит быстрее, чем предполагали ученые раньше. Неизвестно, как далеко оно зайдет и сможет ли человечество приспособиться к новым условиям.

Техногенная катастрофа

Массовые аварии на ядерных станциях или ядерные взрывы могут случиться в том числе из-за измнения климата, землетрясений, террористических атак, а также очередной мировой войны.

Пандемия, вызванная новым вирусом

Ученые разрабатывают новые вирусы и изучают старые, а вирусы, находящиеся в "дикой природе", постоянно мутируют, становясь устойчивыми к известным лекарствам. В Средние века пандемия чумы унесла до 75% жизней в ряде стран, в начале XX века человечество сильно проредила пандемия "испанского гриппа". Кто поклянется, что новый вирус не окажется еще более жестоким к людям?

Искусственный интеллект

Илон Маск считает, что человечество недооценивает опасность AI (искусственного интеллекта). В полном соответствии с сюжетом "Терминатора" бунт машин может привести к стиранию человечества с лица Земли.

Атака из космоса

Звучит фантастически? Но одна из главных опасностей будущего — та, о которой мы даже не догадываемся. Мы не знаем, какие технологии могут быть у инопланетных разумных рас и не можем быть уверены, что как разумная форма жизни одиноки во Вселенной.

Удар астероида

Крупный неодушевленный космический объект, врезавшись в Землю, может на годы изменить земной климат и привести к вымиранию не только человечества, но и 90% других видов жизни. Так, как это случилось во времена динозавров. Кстати, по сравнению с динозаврами человечество прожило на Земле совсем недолго.
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Истории , Илон Маск
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