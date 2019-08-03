Почему латыши стыдятся «латышских стрелков»

Памятник латышским стрелкам в советские годы гордо высился в центре Риги. Но жители Латвии были бы рады забыть об этой странице своей истории — ведь латышские стрелки сыграли зловещую роль в ходе революции 1917 года. Если бы не их штыки, еще неизвестно, удалось бы большевикам удержаться у власти.

Сформированы военные части латышских стрелков были для участия в Первой мировой войне. К 1916 году в Латышской стрелковой дивизии, состоявшей из 8 полков, служили до 40 тысяч человек. Все они изменили присяге и после Октябрьской революции стали самым крупным национальным военным формированием на службе у большевиков. Именно эта дивизия стала костяком новой РККА — Красной армии.

Жестокие и дисциплинированные, латышские стрелки использовались для подавления русских восстаний против большевиков в Ярославле, Муроме, Рыбинске, Калуге, Медыни, Саратове, Новгороде и других городах. Они буквально утопили русские провинции в крови. Да и первым начальником ГУЛАГа стал латышский стрелок — Ф. Эйхманс. Латышом был заместитель председателя ЧК Янис Петерс.

Летом 1918 года, когда восставшие левые эсэры в Москве захватили верхушку большевистской партии, именно латышские стрелки отбили Лациса и Дзержинского и зачистили от восставших город.

Удивительно, но в то время, как латыши штыком и пулей утверждали большевицкое правление в России, сама Латвия спокойно двигалась в другую сторону — в тихую буржуазную жизнь. С 1918 по 1940 год эта республика существовала независимо от СССР, поэтому латышам ГУЛАГ и прочие радости "красного террора" не грозили.