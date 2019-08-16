Как не потерять деньги при банковских операциях

В России регистрируется все больше случаев мошенничества при помоще банковских операций онлайн. Делается это так: вам звонит уверенный мужской или женский голос, представляется сотрудником банка и выдает какую-либо "легенду". После этого звонящий просит назвать смс-код, который придет на ваш номер телефона. Если вы его назовете — деньги с вашей карточки моментально спишут мошенники.

Другой вариант обмана — когда звонящий просит назвать кодовое слово, к которому привязан ваш банковский счет. Чтобы не потерять деньги, надо помнить главное: ни при каких обстоятельствах нельзя называть кодовое слово или говорить смс-код людям, которые позвонили вам сами. Даже если они назвались сотрудниками банка и звучали очень убедительно. Смс-коды сотрудники банка не требуют никогда, а кодовое слово вы должны называть, только если позвонили в банк сами.