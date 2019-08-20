Триполье: когда появились первые украинцы

Представление об утраченной прародине, о «золотом веке» есть у каждого народа. Для украинцев это Триполье. Открытая на волне панславизма, Трипольская культура породила целый пласт научных и околонаучных изысканий.

Как нашли Триполье?

Сербии и До конца XIX века никто о Трипольской культуре не знал, но её очень искали. Дело в том, что на волнах трендового в то время панславизма славянские народы занялись поисками идентичности. Надо понимать, что в те годы ни Польши , ни Чехии , ни Хорватии , ни Словакии Словении не существовало. Славянская общность была представлена «балканской тройкой» из Черногории Болгарии , и Российской империей, которую в европейском сообществе то и дело обвиняли в отсутствии демократии и сибирских каторгах.

Отыскал Триполье Викентий Хвойка. Профессионального археологического образования он не имел (окончил коммерческое училище), раскопками начал заниматься только в возрасте 40 лет.

По происхождению он был чехом и мечтал об освобождении своего народа от Австро-Венгрии. В этом вопросе он уповал на помощь Российской империи и получил от Российского императорского исторического музея средства на раскопки.

В 1899 году Хвойка на 11-м археологическом съезде в Киеве представил на суд коллег результаты своих раскопок. Главным «лотом» были расписные черепки. Хвойка объявил свои находки ни много ни мало доказательством существования «славянской ветви арийского племени».

Открытие?

Было ли открытие Хвойки сенсацией — вопрос по-прежнему спорный, так как по факту Трипольская культура только под другим названием была открыта ранее и называлась «культурой галицийской расписной керамики».

Ещё за 13 лет до раскопок Хвойки, в 1884 году румынский исследователь Теодор Бурада обнаружил элементы глиняной посуды и терракотовые фигурки неподалёку от села Кукутень. Поэтому в Молдавии и Румынии артефакты Трипольской культуры относят к «Культуре Кукутень».

По подсчетам историков, на территории Румынии и Молдавии было больше 2300 памятников этой культуры, на территории Украины артефактов Триполья меньше на пару сотен.

Кроме того, самые старые артефакты культуры были обнаружены в Трансильвании. Выходит, что Триполье на территории Украины было только восточным форпостом этой культуры, растянувшейся от Трансильвании до среднего Днепра, от Волыни до побережья Черного моря.

Язык и письменность

Была ли в Триполье письменность? Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя дискуссии на эту тему ведутся давно. В 2000 году вышло исследование И. Ткачука и Я. Мельника «Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем». Разбирал эту тему в своей монографии 2002 года «Трипільська цивілізація» археолог Михайло Видейко.

Выводы ученых неутешительны: полноценной письменности в Триполье не существовало. Убедительно доказать, что узоры на трипольской керамике содержат какой-то семантический языковой код, никому пока не удалось. Попытки расшифровать трипольские знаки при помощи древнегреческого и других европейских языков также не увенчались успехом.

Хотя есть одно «но», а именно исследование российского востоковеда-шумеролога Анатолия Кифишина «Древнее святилище „Каменная Могила“. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ—ІІІ тыс. до н. э.», изданное в 2001 году.

В своем труде ученый заявил, что ему удалось расшифровать пиктограммы на 40 панно и 16 каменных табличках, так называемых скрижалях VІІ—ІІІ тысячелетий до н. э.

Из расшифровок Кифишина вытекает, что такие протошумерские пиктограммы, как «зерно», «ячмень», «мотыга», «плуг», «колесо» и даже «пиво» впервые появились в Каменной Могиле, Трансильвании, Подунавье и Приднестровье в V—ІV тысячелетиях до н. э.

Академическая общественность отнеслась к работе Кифишина сдержанно. Предположения ученого были критически оценены востоковедом Игорем Дьяконовым еще до публикации работы Кифишина. Из ученых Санкт-Петербурга только историк-ассиролог Ростислав Грибов поддержал Кифишина.

Зато эти предположения были подхвачены некоторыми украинскими националистами в искажённом виде: «Украина — родина шумеров».

Трудности и мифология

На сегодняшний день с Трипольской культурой до сих пор не все ясно. С одной стороны доказано, что она была частью культурного комплекса, располагавшегося на территории Румынии, Молдавии и Украины, с другой — украинские историки продолжают создавать из Триполья протоукраину и порождают на базе Трипольской культуры миф о «золотом веке Украины», когда не было войн, где люди только и делали, что лепили красивые горшки и украшали их магическими узорами-посланиями своим потомкам.

Установить достоверно этническую принадлежность жителей Триполья не представляется возможным, поскольку здесь была распространена кремация, но кем только не считали трипольцев — и прафракийцами, и прашумерами, и протославянами. Только на одном отрезке от Киева до Канева в IV тысячелетии до н. э. ученые насчитали сразу 5 различных гру