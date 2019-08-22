Корабли, названные «Адмирал Нахимов»: почему их считают «проклятыми»

Адмирал Павел Нахимов — ключевая фигура в истории российского флота. Он был удостоен множества наград и орденов за самоотверженную службу и отдал флоту всю свою жизнь.

Ему посвящены фильмы, установлены памятники, его именем названы улицы, военно-морские училища и корабли. Однако если улицы и училища прекрасно существуют не один десяток лет, то практически все судна, названные в честь знаменитого адмирала, имели трагическую судьбу.

До сегодняшнего дня никто не может дать логического объяснения этой печальной закономерности. Остается только предполагать, что Нахимов был проклят, а его проклятие в течение долгих лет преследовало корабли, носящие имя адмирала.

«Черный список»

Трагический список кораблей, пострадавших «из-за названия», открывает шхуна, которая занималась грузовыми перевозками всего 2 года, после чего в конце 20-го века затонула при шторме. За ней последовал броненосец «Адмирал Нахимов». Он выступил первым отечественным крейсером с башенной артиллерией и долгие годы входил в состав самых быстроходных крейсеров мира.

В 1905 году, когда японцы приказали командиру крейсера сдаться, он высадил своих людей в шлюпки и пошел ко дну вместе с кораблем. Однако и здесь вмешалась мистика: вода подняла капитана вверх, благодаря чему он и выжил. Третий одноименный крейсер сразу начал свой путь с неприятностей. Когда он еще не был полностью достроен, белогвардейцы посадили его на мель при отступлении. В итоге его достроили спустя 14 лет.

В 1926 году было принято решение поменять название судна на «Червону Украину», но это не спасло его от «проклятия»: в 1941 году в него попала авиабомба немцев. Судьба четвертого «Нахимова» также была печальной. Хотя он был построен после войны, он также пострадал от взрыва: его использовали при испытаниях атомной бомбы, в результате чего крейсер подвергся мощному радиоактивному воздействию.

Поэтому в 1961 году его применили вместо мишени для расстрела ракетами. Следующим было научно-исследовательское судно, также носящее имя адмирала. Обстоятельства гибели до сих пор остаются загадкой: в 1973 году корабль из-за обледенения был перевернут и затонул у причала, погибла половина его экипажа.

В 1986 году противолодочный корабль с тем же названием столкнулся с подводной лодкой, в результате чего получил большую пробоину. Выяснилось, что задолго до этого в нем не раз отказывали приборы. Бывали также случаи, когда члены экипажа падали за борт, однако обошлось без жертв. Судно не удалось отремонтировать, поэтому в начале 1990-х было принято решение продать его индийской компании. Но даже на пути к месту разделки оно село на мель!

Самой ужасной катастрофой стало столкновение круизного лайнера «Адмирал Нахимов», получившего впоследствии прозвище «русский „Титаник“, с сухогрузным судном „Петр Васев“ в 1986 году. Последнее практически не пострадало, тогда как „проклятый“ корабль ушел на дно за 7 минут. Количество жертв составило более 420 человек, при этом не умеющий плавать капитан лайнера остался в живых. К разряду мистики можно отнести и тот факт, что перед трагедией киностудия „Мосфильм“ забронировала корабль для съемок своего фильма „Катастрофа“.

Последним в трагическом списке кораблей, носящих имя адмирала, стал буксир, затонувший в 2003 году в Азовском море. Причины крушения остались загадкой: волнение моря на тот момент было ниже 2 баллов. Благо, людей с корабля выловило оказавшееся поблизости судно, поэтому никто серьезно не пострадал. На сегодня существует лишь один корабль с „несчастливым“ именем — атомный ракетный крейсер. Однако с конца прошлого столетия он находится на ремонте.

Мистические причины

Большинство парапсихологов объясняет невезучесть описанных кораблей „проклятием имени“. Казалось бы, чем провинился легендарный адмирал и почему его имя вдруг стало приносить суднам несчастья?

Аркадий Вяткин, психиатр и автор книг по парапсихологии, пишет, что для Нахимова, отдавшего всю жизнь службе на флоте, в 1854 году было настоящим ударом затопление военных кораблей во время Крымской войны для преграждения пути англо-французской эскадре. Это событие сильно потрясло адмирала и он сказал: „Никогда больше ноги моей не будет на палубе корабля!.. “ Его обещание сбылось: он погиб, пораженный французским стрелком. Также Вяткин предполагает: „Нахимов, находясь в состоянии душевного слома, называл себя малоуспешным адмиралом и просил не давать его имя каким-либо судам…“

А после крушения круизного лайнера в 1986 году новоафонские монахи вспомнили, что на месте трагедии большевики некогда утопили судно, на котором было 400 монахов. Тогда старец Тихон предрек, что через полвека на том же месте произойдет самая большая на Черном море катастрофа.