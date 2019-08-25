5 главных причин, почему мы должны вернуть СССР

Жизнь в СССР была далеко не идеальной, но хорошего было все же больше, чем плохого. Рассмотрим несколько причин, почему многим людям хотелось бы вернуть Советский Союз.

Бесплатная медицина

В Советском Союзе медицинские услуги предоставлялись бесплатно. Все больницы были оборудованы специализированными аппаратами, которые позволяли проводить качественные обследования. В Союзе действовала мощнейшая система диспансеризации. Все население было вакцинировано. Санаторно-курортное лечение было доступно каждому.

Образование и наука

Образование, как и медицина, в Союзе было бесплатным. Любой школьник из глубинки мог благодаря знаниям поступить даже в МГУ . Ему предоставлялось бесплатно общежитие. Студент за отличную учебу получал стипендию.

Советское образование считалось одним из лучших в мире. Инженеры и ученые не стремились покинуть Родину, а работали в стране на благо государства. Поэтому неудивительно, что первыми космонавтами были именно жители Союза.

Бесплатное жильё

Квартире в Советском Союзе выдавали не сразу. Людям приходилось тоже стоять в очереди, но они были уверены, что жилье получат. Молодым специалистам давали однокомнатные квартиры. При рождении двух детей молодые семьи могли претендовать на получение трешки.

Промышленность

В Советском Союзе было огромное количество работающих заводов и фабрик. Проблем с трудоустройством не существовало. На промышленных предприятиях всегда были открыты вакансии. В СССР производилось все, что нужно для жизнеобеспечения граждан. Помимо этого государство имело мощнейшую нефте— и газодобывающую инфраструктуру.

Жизнь общества

Граждане Советского Союзы были уверенными в завтрашнем дне. Они не пер