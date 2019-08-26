Если вы старше тридцати лет, есть большая вероятность, что часть современного сленгового языка вы уже не понимаете. Что означают странные слова, которыми обмениваются люди на форумах и в комментариях? Они написаны кириллицей, но значение их совершенно непонятно… Откуда они взялись?! Ниже — список из 15 самых употребимых сленговых выражений городского русского языка образца 2019 года. Инжойте! Но помните: через год половина этих выражений превратится в тыкву и придется учить новые. Социосленг быстро устаревает.
Батхерт
Буквально — боль в "пятой точке". Возникает, если у кого-то "пригорело" (подразумевается, что пригорела все та же неназываемая часть тела) от неприятной информации или критического комментария.
Краш
Полная калька с английского, имеется в виду пылкая влюбленность в предмет "краша". По-английский crush и означает "влюбленность". Только в гораздо меньшем количестве букв.
Жиза!
"Жизненно", выражение, означающее согласие с собеседником и схожий опыт. Язык тоже склоннен к экономии энергии, поэтому расхожие выражения часто сокращаются. Отсюда берутся "преподы", "общаги" и прочее.
Бомбит!
"У меня с этого бомбит" в смысле "мне это так не нравится, что кушать не могу".
Топчик
"Отличные сапоги, надо брать". Топовая вещь. Ударение на "о".
Сорян
"Простите, я нечаянно". От английского "сорри" (sorry).
Эщкере
Пришло из русского рэпа (он же "рурэп"), куда попало из англоязычного рэпа. Плохо услышанное и криво повторенное "Let's get it", означающее "давайте это получим", "давайте сделаем это". В русском молодежном сленге стало просто смешным словечком без особого смысла и сейчас быстро выходит из употребления.
Ну такое…
Нечто недостаточно хорошее.
Гамить
Геймерский (игровой) сленг, самодельный глагол от английского слова "игра" — game. Употребляется практически исключительно в "геймерской тусовке".
Рофлить
От английского сленгового сокращения ROFL — кататься по полу хохоча, РОФЛить. В 2016-2017 годах употреблялось и не-геймерами, но к 2019 году вернулось в "детский" геймерский жаргон.
Агриться
Сердиться. Пришло из жаргона геймеров, от английского angry — сердитый.
Кун
Мальчик, существо мужского пола. Из японского, пришло из среды любителей анимэ
Тян
Девочка, существо женского рода. См. выше.
Шипперить
Надеяться и искать подтверждения любовному влечению между определенными людьми или персонажами, возможно, писать любительские любовные романы с этой парой в главных ролях. "Она шипперит Дональда Трампа с Терезой Мэй".
Хейтер
"Haters gonna hate", спела Тейлор Свифт и была глубоко права. Фраза означает "Ненавистники будут ненавидеть". Хейтер — это ненавистник, человек, который оставляет злые комменты и преследует кого-либо своей ненавистью. Как фанат, только наоборот.