Краш, батхерт и другие слова современного русского языка

Если вы старше тридцати лет, есть большая вероятность, что часть современного сленгового языка вы уже не понимаете. Что означают странные слова, которыми обмениваются люди на форумах и в комментариях? Они написаны кириллицей, но значение их совершенно непонятно… Откуда они взялись?! Ниже — список из 15 самых употребимых сленговых выражений городского русского языка образца 2019 года. Инжойте! Но помните: через год половина этих выражений превратится в тыкву и придется учить новые. Социосленг быстро устаревает.

Батхерт

Буквально — боль в "пятой точке". Возникает, если у кого-то "пригорело" (подразумевается, что пригорела все та же неназываемая часть тела) от неприятной информации или критического комментария.

Краш

Полная калька с английского, имеется в виду пылкая влюбленность в предмет "краша". По-английский crush и означает "влюбленность". Только в гораздо меньшем количестве букв.

Жиза!

"Жизненно", выражение, означающее согласие с собеседником и схожий опыт. Язык тоже склоннен к экономии энергии, поэтому расхожие выражения часто сокращаются. Отсюда берутся "преподы", "общаги" и прочее.

Бомбит!

"У меня с этого бомбит" в смысле "мне это так не нравится, что кушать не могу".

Топчик

"Отличные сапоги, надо брать". Топовая вещь. Ударение на "о".

Сорян

"Простите, я нечаянно". От английского "сорри" (sorry).

Эщкере

Пришло из русского рэпа (он же "рурэп"), куда попало из англоязычного рэпа. Плохо услышанное и криво повторенное "Let's get it", означающее "давайте это получим", "давайте сделаем это". В русском молодежном сленге стало просто смешным словечком без особого смысла и сейчас быстро выходит из употребления.

Ну такое…

Нечто недостаточно хорошее.

Гамить

Геймерский (игровой) сленг, самодельный глагол от английского слова "игра" — game. Употребляется практически исключительно в "геймерской тусовке".

Рофлить

От английского сленгового сокращения ROFL — кататься по полу хохоча, РОФЛить. В 2016-2017 годах употреблялось и не-геймерами, но к 2019 году вернулось в "детский" геймерский жаргон.

Агриться

Сердиться. Пришло из жаргона геймеров, от английского angry — сердитый.

Кун

Мальчик, существо мужского пола. Из японского, пришло из среды любителей анимэ

Тян

Девочка, существо женского рода. См. выше.

Шипперить

Надеяться и искать подтверждения любовному влечению между определенными людьми или персонажами, возможно, писать любительские любовные романы с этой парой в главных ролях. "Она шипперит Дональда Трампа Терезой Мэй ".

Хейтер

"Haters gonna hate", спела Тейлор Свифт и была глубоко права. Фраза означает "Ненавистники будут ненавидеть". Хейтер — это ненавистник, человек, который оставляет злые комменты и преследует кого-либо своей ненавистью. Как фанат, только наоборот.