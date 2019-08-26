Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет

Жительница Нью-Йорка нашла своего питомца, пропавшего более 10 лет назад.

Мэгги Уэлз вспоминает, как однажды кто-то открыл дверь ее дома, и кот по кличке Тигр сбежал. Вышло так, что через год женщина с семьей решила переехать. Но поскольку они не оставляли надежду найти кота, то попросили новых хозяев позвонить им, если он вернется.

В конце концов на животное обратила внимание сотрудница приюта для животных. Она рассказала, что в течение трех лет к ее дому регулярно приходил бездомный кот, который раз за разом выглядел все хуже.

Весной Тигр стал приходишь к девушке чаще, и тогда она взяла на работе сканер и выяснила, что кот чипирован. Именно чип помог работнице приюта связаться с хозяйкой животного и вернуть его спустя 11 лет домой.