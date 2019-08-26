Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Нью-Йорка нашла своего питомца, пропавшего более 10 лет назад.
Мэгги Уэлз вспоминает, как однажды кто-то открыл дверь ее дома, и кот по кличке Тигр сбежал. Вышло так, что через год женщина с семьей решила переехать. Но поскольку они не оставляли надежду найти кота, то попросили новых хозяев позвонить им, если он вернется.
В конце концов на животное обратила внимание сотрудница приюта для животных. Она рассказала, что в течение трех лет к ее дому регулярно приходил бездомный кот, который раз за разом выглядел все хуже.
Весной Тигр стал приходишь к девушке чаще, и тогда она взяла на работе сканер и выяснила, что кот чипирован. Именно чип помог работнице приюта связаться с хозяйкой животного и вернуть его спустя 11 лет домой.
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как столетний пенсионер усыновил пингвинов1
Самые странные покупки миллиардеров1
«Левада-центр» рассказал о главных страхах россиян4
По Баренцевому морю плывет атомный энергоблок5
Падение аэростата на деревья сняла дачница
Видео
02:59
Что позволяла себе «советская Пэрис» Брежнева
Люди
05:41
Дальтоник впервые увидел мир в цвете
Люди
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
05:48
Как выглядит заброшенный дом отдыха для нацистов
Места
00:21
Обезьяна подружилась со смартфоном
Безумный мир
09:09
Что было в пакте Молотова-Риббентропа
Истории
00:15
Как выжить после удара током в 6000 вольт
Люди
00:37
Настоящую «кунг-фу панду» сняли на видео
Безумный мир
04:21
Падение аэростата на деревья сняла дачница
Вещи
01:53
По Баренцевому морю плывет атомный энергоблок
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение