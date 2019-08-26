7 советских радостей, которых лишены наши дети

У каждой эпохи — свои развлечения и приключения, и многое из того, что приводило в восторг нас, по разным причинам недоступно нашим детям. В чем-то это хорошо, а в чем-то не очень. Итак, что делало нас счастливыми, а нашим детям показалось бы, как минимум, странным и нелепым?

Дождаться «Гостью из будущего» в выходные

«Скачай» — одно из первых слов современных детей. Если есть игрушка, про неё точно должен быть мультик или фильм. Если он понравился, его можно смотреть, сколько захочешь, в любое время. Нет, нашим детям не понять, как можно подчеркивать долгожданные серии красным карандашом в программке и потом нестись к экрану. А после — обсуждать всем двором и играть в неё ровно неделю, до новой радости.

Стать обладателем самой крутой игрушки во дворе

Дефицит — это, конечно, плохо. Особенно для наших мам, половину своего времени проводивших в очередях. Но уж если тебе доставалась какая-то вещь, ценность её была велика. Пупс, привезенный дядей из ГДР, делал если не королевой двора, то принцессой — точно. А знаменитые китайские платья, венгерская жвачка, да даже шоколадно-коричневая вместо непонятной бурой форма из Прибалтики!

Сделать самый красивый секретик

Фольга от чая со слоном, яркий цветок, три бусины и большое, без царапин, стекло, и потайной уголок во дворе. И вот уже день прошел не зря, и ты думаешь о своем сокровище и о том, кому из лучших подруг его можно показать.

Победить всех в игре в «резиночки»

Липы, лисы, мячики, первые, вторые, третьи — эти волшебные слова не нужно было объяснять ни одной советской девочке. Тренировались без конца — и дома, натянув резинку между двумя стульями, и на улице, вдвоем с закадычной подругой. Чтобы потом выйти — и пропрыгать ловчее всех.

Прийти в гости без предупреждения

Маша собирается к Даше? Сначала мама одной подружки пишет в мессенджер другой и договаривается о созвоне, а потом уже о визите. Например, через две недели, в четверг. Привезу в пять, увезу в семь. Аллергии ни на что нет? Глютен можно? В нашем детстве все было просто — достаточно постучать в дверь.

Обгрызть горбушку хлеба, пока идешь домой

Нет, его не клали в пакет, заранее нарезав на мягкие кусочки со скучной гнущейся корочкой в конце. И мама не считала нас слишком маленькими для похода в булочную, а снабжала мелочью, авоськой и напутствием не считать ворон и прийти домой быстрее. Конечно же, мы задерживались, и приносили хлеб без ароматной, хрустящей, умопомрачительно-вкусной горбушки. Кто бы смог устоять?

Прогулять школу

Да так, что никто не узнает! Сейчас осмелившегося на это ребёнка будут искать с полицией, потому что сначала маме придет смс о том, что чадо покинуло территорию в 11.35, потом учительница поднимет панику в родительском чате, а в новостях появятся громкие заголовки «Российский школьник пропал во время уроков».