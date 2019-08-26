Почему в России так много женщин

Статистика свидетельствует, что на сегодняшний день во всем мире мужчин больше чем женщин, однако к России это не относится. В нашей стране тенденция преобладания женского населения над мужским имеет давнюю историю.

Гендерный дисбаланс

По данным ООН, на каждую сотню женщин на планете в среднем приходится 102 мужчины. Численное превосходство мужчин особенно характерно для стран Ближнего и Среднего Востока. Лидерами здесь являются Катар, где мужчин больше чем женщин в 3,29 раз, ОАЭ с показателем преобладания мужчин в 2,19 раз и Бахрейн — в 1,54 раз.

Такая разница в цифрах объясняется двумя причинами: многие женщины из-за специфики ислама просто не участвуют в переписи населения, а внушительный численный перевес мужчин обеспечивают выходцы из Индии, Пакистана, Африки и стран Юго-Восточной Азии, приезжающие в респектабельные Персидские монархии в качестве гастарбайтеров.

В Китае и Индии численное преобладание мужчин над женщинами объясняется другими причинами. В этих государствах по-прежнему распространен селективный отбор — прерывание беременности на стадии, когда возможно установить пол ребенка. Многие китайские и индийские семьи предпочитают иметь сыновей, а поэтому избавляются от потенциальных дочерей. Так, в Китае из ежегодных 7 млн абортов 70% совершаются по половому признаку. В ближайшие 10-15 лет Китаю угрожает гендерный дисбаланс, — уверены демографы. По их мнению, каждый пятый китаец не сможет найти себе жену.

Однако в 108 странах ситуация обратная — в них представительниц слабого пола больше чем сильного. Правда, это справедливо лишь по отношению к людям среднего и пожилого возраста. К таким государствам относятся США, Мексика, Япония, Бразилия, подавляющее число европейских стран, в том числе и Россия.

В нашей стране преобладание женского населения над мужским было зафиксировано еще в начале XX столетия и со временем дистанция между ними только росла. Особенно внушительных масштабов демографическая пропасть достигала в периоды после Первой и Второй мировых войн.

Сегодня, согласно данным Росстата, в России женщин больше чем мужчин почти на 11 миллионов человек — 78,5 миллионов против 67,7 миллионов, другими словами, на 100 женщин в среднем приходится 86 мужчин. Больший разрыв наблюдается только в двух странах: в Украине, где на 100 женщин приходится 85 мужчин и в Эстонии, с 84 мужчинами на сотню представительниц прекрасного пола.

Подобный дисбаланс очень характерен для российских мегаполисов. К примеру, в Нижнем Новгороде на 1000 мужчин приходится 1273 женщины. В Санкт-Петербурге соотношение женщин и мужчин 1204 к 1000. В Москве показатели ближе к усредненным: 1167 к 1000. Однако самым женским населенным пунктом России является тихий провинциальный Плёс: здесь 61,7% — это представительницы прекрасного пола.

Все дело в рисках

Главным фактором, способствующим преобладанию женского населения над мужским социологи называют высокий уровень смертности представителей сильного пола. По данным Всемирного банка, которые основаны на исследовании численности населения ООН за 2017 год, 43% российских мужчин не доживают до 65 лет. Это объяснимо. Мужчины гораздо больше женщин склонны к рискам и нездоровому образу жизни.

Примечательно, что в России, в отличие от других стран, высока доля потребления крепких спиртных напитков залповыми дозами, что повышает вероятность преждевременной смерти. Чаще мужчины гибнут в авариях, драках или в результате несчастных случаев.

Здоровье мужчин, по сравнению с женщинами также оставляет желать лучшего. К примеру, мужчины в 5 раз чаще женщин умирают от такого опасного недуга, как инфаркт миокарда. По словам врачей, это во многом обусловлено гормональными различиями двух полов.

Отнюдь не способствует долгожительству и профессиональная деятельность большинства мужчин. Если для женщины более характерны профессии парикмахера, воспитателя, учителя, бухгалтера, дизайнера, секретаря, кассира, то мужчины зачастую вовлечены в деятельность, связанную с повышенной травмоопасностью и вредным производством: водители, моряки, шахтеры, нефтяники, газовики, атомщики, монтажники, пилоты, пожарные, спасатели.

Согласно данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России на 2016 год у мужчин составила 66,5 лет, у женщин — 77 лет.

Возраст возрасту рознь

Численное преобладание российских женщин над мужчинами еще больше удивит, если учесть тот факт, что мужчин в России (как и во всем мире) рождается больше, чем женщин. Росстат свидетельствует, что в среднем на каждые 100 девочек рождается 105 мальчиков. По словам демографа Леонида Рыбаковского, эту статистику немного корректирует то обстоятельство, что мальчики чаще девочек становятся жертвами выкидышей.

Почему же мальчики во всем мире появляются на свет чаще девочек? Этот феномен довольно долго беспокоил умы исследователей, но на него не было дано убедительного ответа. И вот недавно группа британских и американских ученых под руководством Стивена Орзака из Исследовательского института Fresh Pond в Кембридже кажется прояснила этот вопрос.

Ученые собрали данные примерно о 31 млн зародышей, зачатых в США, Канаде и странах Европы в течение десятилетнего периода. На основании проанализированных данных исследователи заявили, что законы биологии здесь не нарушены — число эмбрионов женского и мужского пола при зачатии примерно одинаково. Все дело в их жизнеспособности. Если мальчики чаще гибнут на первых двух неделях беременности, а также на 28-35 неделях, то в остальной период смертность женских эмбрионов значительно выше.

Так или иначе, но вплоть до 29-летнего возраста в России мужчин больше, чем женщин. Ситуация резко меняется в возрасте от 30 до 34 лет: уже среди 35-летних россиян представителей женского пола больше примерно на 3%. А дальше пропасть только растет. В 40 лет женщин больше чем мужчин на 7%, к 65 годам их становится больше в два раза, а к 80 годам — в три.